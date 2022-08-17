Патронатная служба "Азова" собирает средства на помощь семьям погибших воинов и реабилитацию раненых

"Сегодня те, кто выжил в Мариуполе, и семьи павших нуждаются в нашей поддержке. Обеспечение жильем, лечение, реабилитация, погребение – потребности, которыми сейчас занимается патронатная служба. Наши ресурсы быстро тают. Необходимая сумма на критические нужды, связанные с последствиями пребывания наших воинов в осаде, – 5 млн грн", – сказано в сообщении.
В патронатной службе ожидают, что этой суммы будет достаточно, чтобы закрыть потребности "Ангелов" на следующие два месяца.
"Средства нужны на лечение и реабилитацию (все больницы, включая зарубежные, выставляют нам счета с максимально возможными скидками и часто символическими суммами – ниже себестоимости, но у нас очень много пациентов), микроавтобусы для перевозки погибших, на погребение погибших и на помощь семьям погибших, пленных и раненых. Может, кого-то шокирует, что все это – в один ряд. К сожалению, это наша реальность. Сегодня одного поднимаем на ноги и учим ходить с протезом, другого провожаем в последний путь", – добавили авторы релиза.
Реквизиты для донатов есть на сайте "Ангелов Азова". Также пожертвования можно сделать через Monobank, перейдя по ссылке.
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