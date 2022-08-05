Мать и дочь, потерявшие конечности при обстреле Краматорска, проходят протезирование в США

Он обнародовал два фото, объяснив, что на первом – семья Степаненко после обстрела вокзала в Краматорске, а на втором – Наталья и Яна уже проходят первый этап протезирования в Калифорнии.

“Яна была в аду и вернулась! [Президент РФ Владимир] Путин хочет остановить Украину, но не способен остановить 11-летнюю девочку. Взгляните на нее! Ее взорвали, но она несокрушимая”, – цитирует мэр американского реабилитолога Питера Херша, работающего с украинскими пациентками.

Мэр Львова также сообщил, что семья будет жить в Америке около года. Им уже помогли найти дом и купить страхование. После завершения протезирования семья Степаненко вернутся в Украину.

"Мы создаем экосистему реабилитации UNBROKEN Ukraine, чтобы тысячам таких людей как Яна и Наталья не нужно было ехать за границу. А все необходимые услуги пострадавшие смогли получать дома, в Украине", – добавил он.