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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Мать и дочь, потерявшие конечности при обстреле Краматорска, проходят протезирование в США

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Семья Степаненко проходит реабилитацию в США
Семья Степаненко проходит реабилитацию в США
Фото: Андрій Садовий / Facebook

Украинка Наталья Степаненко и ее 11-летняя дочь Яна, пострадавшие в результате обстрела Краматорска Донецкой области и потерявшие конечности, сейчас проходят реабилитацию в США. Об этом 4 августа сообщил мэр Львова Андрей Садовый в Фейсбуке.

Он обнародовал два фото, объяснив, что на первом – семья Степаненко после обстрела вокзала в Краматорске, а на втором – Наталья и Яна уже проходят первый этап протезирования в Калифорнии.

“Яна была в аду и вернулась! [Президент РФ Владимир] Путин хочет остановить Украину, но не способен остановить 11-летнюю девочку. Взгляните на нее! Ее взорвали, но она несокрушимая”, – цитирует мэр американского реабилитолога Питера Херша, работающего с украинскими пациентками.

Мэр Львова также сообщил, что семья будет жить в Америке около года. Им уже помогли найти дом и купить страхование. После завершения протезирования семья Степаненко вернутся в Украину.

"Мы создаем экосистему реабилитации UNBROKEN Ukraine, чтобы тысячам таких людей как Яна и Наталья не нужно было ехать за границу. А все необходимые услуги пострадавшие смогли получать дома, в Украине", – добавил он.

https://www.facebook.com/andriy.sadovyi/posts/pfbid02VGLuDx9dVyvnNv5uh7JVX4HD9rfa8iNTVY5KVgLrMMLEPxKGqiS1t7fUyiUh7haZl

Контекст:

Российские оккупационные войска 8 апреля нанесли по железнодорожному вокзалу Краматорска Донецкой области удар, используя ракетный комплекс "Точка-У". В момент удара на вокзале находились 4 тыс. человек, большинство – женщины и дети, которые пытались эвакуироваться в более безопасные регионы Украины.

Ряд российских пропагандистов успели написать в соцсетях об ударе по "боевикам ВСУ" в Краматорске. После того как появились фотографии погибших и пострадавших гражданских, авторы этих постов начали редактировать и удалять их, обвиняя в атаке украинских военных.

Жертвами удара стали 59 человек, среди них семь детей. Среди пострадавших оказались и семья Степаненко – Наталья с дочерью Яной в момент удара стояли в очереди, чтобы взять попить. Сын Натальи, который также находился в тот день на вокзале, не пострадал.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: США, война, Краматорск, протезы, лечение, война России против Украины
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