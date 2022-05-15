ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Я смотрю на ноги, а их нет". История семьи, попавшей под обстрел вокзала в Краматорске

Семья собирается уехать в США на реабилитацию и протезирование
Семья собирается уехать в США на реабилитацию и протезирование
Фото: Iryna Zaslavets / Facebook

8 апреля российские оккупанты обстреляли железнодорожный вокзал в Краматорске Донецкой области. Среди пострадавших оказалась Наталья вместе с 11-летней дочерью Яной, сын женщины по имени Ярослав в тот день тоже был на вокзале, но остался невредим. Их историю 12 мая рассказало издание "Вголос".

В тот день, как рассказывает Наталья, она с детьми около 7.00 приехала на железнодорожный вокзал в Краматорске, чтобы сесть на эвакуационный поезд. Волонтеры определили, куда они будут ехать, и семье предложили подождать в зале ожидания.

"Мы с Яной решили выйти на улицу. Ярко остался в зале с вещами. Мы пробыли на улице минут пять. Там волонтеры предлагали чай. Дочь захотела попить. Так что я ей позволила стать в очередь к волонтерам. Там небольшая очередь была, всего два человека", – вспоминает женщина.

В этот момент и произошел взрыв. Женщина вспоминает, что у нее потемнело в глазах и заложило уши. Когда она открыла глаза, то увидела, что лежит на земле, рядом также куча лежащих людей.

"Я голову поворачиваю: рядом лежит знакомая, а на ней – Янка. Я посмотрела на ноги: а кроссовок нет. Я попыталась подняться: а у меня нога висит. Начали бегать военные и полицейские. Янку забрали, потом забрали и меня. Ярко остался на вокзале", – вспоминает Наталья.

Женщина попыталась перетянуть ногу, чтобы остановить кровь, веревкой, которую рядом. Затем попросила у какого-то парня шнуровку от капюшона, чтобы оказать помощь дочери. В этот момент пришли военные и полиция.

Девочку сразу эвакуировали в больницу Днепра. Наталью привезли туда через два дня. О Ярославе первое время заботились полицейские.

Фото: Iryna Zaslavets / Facebook
Фото: Iryna Zaslavets / Facebook

11-летняя Яна вспоминает, что в тот день она пошла за чаем и вдруг увидела, как все, кто были на перроне, присели.

"В глазах потемнело, уши заложило. А когда очнулась, то почувствовала, что ноги сильно жжет. Я не знала, что с ними. Мне было страшно, я рыдала. Я смотрю на ноги, а их нет", – рассказывает девочка.

Она принялась искать маму и увидела, что у нее тоже нет одной ноги.

Наталья провела 20 дней в реанимации. Два дня ее спасали в больнице Павлограда, а затем перевезли в больницу Днепра. Там ее оперировали: извлекли осколок, который пробил толстый кишечник и отрезали ногу. Когда Наталье стало лучше, всю семью эвакуировали во Львов.

Наталья признается, что хочет вернуться домой в Краматорск. Правда, по словам женщины, уже после того, как россияне обстреляли вокзал в Краматорске, они убили и ее маму. Это произошло 22 марта – ракета прилетела во двор дома, где жила пожилая женщина. Там ее и похоронили соседи.

Сейчас семья планирует поехать на реабилитацию за границу. Первое медицинское объединение Львова уточняет, что они уедкт в США на протезирование.

Фото: Iryna Zaslavets / Facebook
Фото: Iryna Zaslavets / Facebook

Контекст:

Российские оккупационные войска 8 апреля нанесли по железнодорожному вокзалу Краматорска Донецкой области удар, используя ракетный комплекс "Точка-У", сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

В момент удара на вокзале находились 4 тыс. человек, большинство – женщины и дети, которые пытались эвакуироваться в более безопасные регионы Украины, уточнили в Офисе генпрокурора.

Ряд российских пропагандистов успели написать в соцсетях об ударе по "боевикам ВСУ" в Краматорске. После того как появились фотографии погибших и пострадавших гражданских, авторы этих постов начали редактировать и удалять их, обвиняя в атаке украинских военных.

Жертвами удара стал 59 человек, среди них семь детей.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, Донецкая область, война, Краматорск, вокзал, война России против Украины, пострадавшие
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Нам следовало подождать с объявлением о беременности". 40-летняя Спирс сообщила о потере ребенка на раннем сроке
"Нам следовало подождать с объявлением о беременности". 40-летняя Спирс сообщила о потере ребенка на раннем сроке
"Сгинь, Путин, мы едины". Британская писательница Джоан Роулинг отреагировала на победу Украины на "Евровидении 2022"
"Сгинь, Путин, мы едины". Британская писательница Джоан Роулинг отреагировала на победу Украины на "Евровидении 2022"
  Представитель Германии на "Евровидении 2022" в финале конкурса поддержал Украину. Фото, видео
  Представитель Германии на "Евровидении 2022" в финале конкурса поддержал Украину. Фото, видео
"Мир Украине!" Представители Исландии на "Евровидении 2022", трио Systur в финале конкурса поддержали Украину. Фото
"Мир Украине!" Представители Исландии на "Евровидении 2022", трио Systur в финале конкурса поддержали Украину. Фото
"Евровидение 2022". Притула начал стрим в Twitter в поддержку ВСУ
"Евровидение 2022". Притула начал стрим в Twitter в поддержку ВСУ
"Мы все равно разнесем сцену". Фронтмен Måneskin травмировался перед выступлением в финале "Евровидения 2022"
"Мы все равно разнесем сцену". Фронтмен Måneskin травмировался перед выступлением в финале "Евровидения 2022"
"Евровидение 2022". Прогнозы букмекеров, где смотреть финал и как проголосовать за Kalush Orchestra украинцам за рубежом
"Евровидение 2022". Прогнозы букмекеров, где смотреть финал и как проголосовать за Kalush Orchestra украинцам за рубежом
"Человек лижет жопу и трусится от страха одновременно". Приходько рассказала, как Лепс унижался перед Путиным, бегая за ним с иконой
"Человек лижет жопу и трусится от страха одновременно". Приходько рассказала, как Лепс унижался перед Путиным, бегая за ним с иконой
Данилко прокомментировал шансы Kalush Orchestra на победу на "Евровидении 2022"
Данилко прокомментировал шансы Kalush Orchestra на победу на "Евровидении 2022"
  "Другая страна никогда не станет домом". Проживающая в Нидерландах Каминская записала первую песню на украинском языке. Видео
  "Другая страна никогда не станет домом". Проживающая в Нидерландах Каминская записала первую песню на украинском языке. Видео
  Stefania, Jezebel и другие. Все 25 песен, которые прозвучат в финале "Евровидения 2022". Видео
  Stefania, Jezebel и другие. Все 25 песен, которые прозвучат в финале "Евровидения 2022". Видео
Хлеб, яйца, макароны и сыр. Виталий Ким показал, как готовит завтрак. Видео
Хлеб, яйца, макароны и сыр. Виталий Ким показал, как готовит завтрак. Видео
"Ты будешь пищей для червей". Тина Кароль обратилась к Лепсу, выступившему в так называемой "ДНР"
"Ты будешь пищей для червей". Тина Кароль обратилась к Лепсу, выступившему в так называемой "ДНР"
Kalush Orchestra высказалась о выступлении на "Евровидении 2022" в случае участия в конкурсе России
Kalush Orchestra высказалась о выступлении на "Евровидении 2022" в случае участия в конкурсе России
Проживающая в Украине певица из РФ: Страшно, что у меня есть метка дьявола – российский паспорт. Куда бы ни приехали русские – их не любят
Проживающая в Украине певица из РФ: Страшно, что у меня есть метка дьявола – российский паспорт. Куда бы ни приехали русские – их не любят
  Звягинцев о Путине: Демилитаризировать хотели – огребли такое вооружение! Хотели денационализировать – ни один не будет говорить на русском
  Звягинцев о Путине: Демилитаризировать хотели – огребли такое вооружение! Хотели денационализировать – ни один не будет говорить на русском
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Неприятно на это смотреть". Лолита крупным планом показала, как они с дочерью едят мясо (323238)
2
В РФ подготовили дублеров и записали речи Путина. Известно, в какое время и кто его прооперирует (254295)
3
"Если что-то изменилось – только в худшую сторону". Макаревич рассказал о своих друзьях, верящих "сетевому вранью" (174334)
4
Янина Соколова: Не скажу, что мое отношение к Зеленскому изменилось, но я уважаю этого человека (98208)
5
Клопотенко: Кто-то написал: "Почему ты не на войне?" – "Ну а чего ты не сдохнешь, коза тупая?" Но я же так не отвечаю (86783)
6
"Когда узнала, плакала. Сразу позвонила его маме". Билык заявила, что считает служащего в ВСУ экс-возлюбленного Дикусара настоящим героем (63284)
7
74-летняя Нина Матвиенко вышла на сцену в прозрачном платье. Фото (56134)
8
"Он писал, что в мой дом зашли рашисты, что в Украине убивают. Ему позвонили: "Тебя посадят". Билык заявила, что ее экс-супруг выехал из РФ (40337)
 
 
 
 