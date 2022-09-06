Зеленская: У нас тоже все дорожает, но в то же время убивают людей

"Я понимаю, что ситуация очень тяжелая, но хочу напомнить, что в то время, как в мире существует COVID – до сих пор существует, – когда в мире существует повышение цен, все то же происходит и в Украине. У нас тоже все дорожает, но у нас в то же время убивают людей. И потому, когда вы считаете, сколько у вас средств осталось на счету или в кошельке, мы, к сожалению, считаем наших погибших. И на днях снова убило ракетами людей, просто гулявших в парке в Харькове. Погибла женщина, пострадали десятки человек. И каждый день то же самое. Это будет продолжаться меньше времени, если действительно будет сильная помощь", – заявила первая леди.

Она сказала, что тем, кто не в Украине, тяжело полностью понять, как здесь находиться. Поэтому она на всех площадках старается говорить о войне, доносить это "простыми человеческими словами", рассказывая истории, отметила Зеленская.

"Я уверена, что каждого коснулось – это видео облетело весь мир, это было еще в марте – видео маленького мальчика, который шел и плакал на границе с Польшей. Этот ребенок шел сам, с рюкзачком, и он так горько плакал, мне кажется каждая мама, каждый папа, у которого есть дети, не могли не плакать в этот момент. Я когда вижу такие вещи, не могу себя удержать, чтобы не представить себя или своего ребенка на этом месте, и мне кажется, что каждый человек в мире, обладающий человечностью и отзывчивостью, чувствует то же. Поэтому эти истории нужно рассказывать, эти лица нужно показывать. Именно это и есть лицо войны, к сожалению. Не количество бомб, не количество тратящихся на эту войну денег, а именно эти человеческие истории. Их десятки тысяч – страшных историй. У нас люди страдают от минно-взрывных травм каждый день. На эти фото больно смотреть, но нужно, потому что именно это и есть стоимость войны. Не деньги, к сожалению", – сказала Зеленская.

Забыть или не хотеть слышать о войне – это то же самое, что забыть об общечеловеческих ценностях, считает супруга президента. Она добавила, энергоносители и жизнь людей на Западе дорожает не потому, что они поддерживают Украину, а из-за действий России.