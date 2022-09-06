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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленская: У нас тоже все дорожает, но в то же время убивают людей

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Елена Зеленская дала интервью BBC
Елена Зеленская дала интервью BBC
Фото: president.gov.ua

Пока жители других стран считают, сколько у них осталось на счету или в кошельке средств, Украина считает погибших. Так первая леди Елена Зеленская ответила в интервью BBC на вопрос о повышении цен на электроэнергию в Великобритании. Видео интервью 5 сентября опубликовала пресс-служба Офиса президента на YouTube-канале.

"Я понимаю, что ситуация очень тяжелая, но хочу напомнить, что в то время, как в мире существует COVID – до сих пор существует, – когда в мире существует повышение цен, все то же происходит и в Украине. У нас тоже все дорожает, но у нас в то же время убивают людей. И потому, когда вы считаете, сколько у вас средств осталось на счету или в кошельке, мы, к сожалению, считаем наших погибших. И на днях снова убило ракетами людей, просто гулявших в парке в Харькове. Погибла женщина, пострадали десятки человек. И каждый день то же самое. Это будет продолжаться меньше времени, если действительно будет сильная помощь", – заявила первая леди. 

Она сказала, что тем, кто не в Украине, тяжело полностью понять, как здесь находиться. Поэтому она на всех площадках старается говорить о войне, доносить это "простыми человеческими словами", рассказывая истории, отметила Зеленская. 

"Я уверена, что каждого коснулось – это видео облетело весь мир, это было еще в марте – видео маленького мальчика, который шел и плакал на границе с Польшей. Этот ребенок шел сам, с рюкзачком, и он так горько плакал, мне кажется каждая мама, каждый папа, у которого есть дети, не могли не плакать в этот момент. Я когда вижу такие вещи, не могу себя удержать, чтобы не представить себя или своего ребенка на этом месте, и мне кажется, что каждый человек в мире, обладающий человечностью и отзывчивостью, чувствует то же. Поэтому эти истории нужно рассказывать, эти лица нужно показывать. Именно это и есть лицо войны, к сожалению. Не количество бомб, не количество тратящихся на эту войну денег, а именно эти человеческие истории. Их десятки тысяч – страшных историй. У нас люди страдают от минно-взрывных травм каждый день. На эти фото больно смотреть, но нужно, потому что именно это и есть стоимость войны. Не деньги, к сожалению", – сказала Зеленская.

Забыть или не хотеть слышать о войне – это то же самое, что забыть об общечеловеческих ценностях, считает супруга президента. Она добавила, энергоносители и жизнь людей на Западе дорожает не потому, что они поддерживают Украину, а из-за действий России.

Контекст:

Полномасштабная война России против Украины началась 24 февраля.

В ответ на нападение России западные страны начали поддерживать Украину финансово, оружием и гуманитарно. ЕС, США, Великобритания и другие страны ввели множество санкций против России, ее компаний и частных лиц.

Россия в ответ начала сокращать поставки газа в страны ЕС, а затем и вовсе заявила об остановке прокачки топлива.

В преддверии зимнего периода это вызвало ажиотаж на рынке энергоносителей, цены на топливо начали расти, а евро в то же время стал ослабевать. Кроме того, за последние месяцы множество стран столкнулись с сильной инфляцией.

Теги: Россия, Украина, Великобритания, помощь, электроэнергия, история, деньги, российская агрессия, война России против Украины, погибшие, Елена Зеленская
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