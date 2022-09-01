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Цена на газ в Европе упала до $2,4 тыс. за м³

Цена на газ в Европе падает из-за заявлений европейских политиков, что страны ЕС преуспевают в наполнении хранилищ
Цена на газ в Европе падает из-за заявлений европейских политиков, что страны ЕС преуспевают в наполнении хранилищ
Фото: EPA

Спотовые цены на газ в Европе за неделю снизились почти на $1 тыс., до $2,4 тыс. Об этом свидетельствуют данные Межконтинентальной биржи (ICE) за 1 сентября.

Еще 25 августа цена на газ была $3300 за 1 тыс. м³.

Как пишет The Guardian, цены на газ упали на фоне признаков того, что "планы европейских лидеров по предотвращению зимнего энергетического кризиса обретают форму". Кроме того Европейская комиссия работает над стратегией уменьшения цен на электроэнергию. 

Сначала на рынке газа были опасения, что цена поднимется, если "Газпром" опять сократить объемы поставок, отметили Bloomberg со ссылкой на аналитиков Inspired Plc, однако "эффект был смягчен заявлениями ЕС о наполнении хранилищ". Даже если мощности прокачки российского газа уменьшаться, "восприятия риска" не будет высоким, пишет телеканал, в частности, из-за того, что страны ЕС наращивают импорт сжиженного газа и начали экономить энергию.

Как отметило The Guardian, даже правительство Германии, страны, которая входит в число, наиболее подверженных потенциальной нехватке газа, заявляло, что "очень быстро принимает далеко идущие решения", а министр экономики и климата Германии Роберт Хабек отметил, что "подготовка к зиме началась"

Глава ЕС по энергетике Кадри Симсон в Twitter написала, что страны ЕС заполнили свои газовые хранилища как минимум на 80% "намного раньше" крайнего срока – 1 ноября. 

В целом объем хранения в странах ЕС увеличился с 61,9% до 65,2% в период с 20 по 27 августа, сообщало агенство Euractiv. Таким образом показатель уже превысил промежуточный целевой показатель на 1 сентября, составляющий 60%, и приближается к промежуточному целевому показателю на 1 октября, составляющему 70%.

Контекст:

В июне "Газпром" снизил объем прокачки газа в Европу через "Северный поток" – до 40% от проектной мощности. Компания объяснила это "несвоевременным возвратом компанией Siemens газоперекачивающих агрегатов из ремонта, выработкой межремонтного ресурса и выявленными техническими неисправностями двигателей".

25 июля "Газпром" объявил, что останавливает еще одну турбину Siemens на компрессорной станции "Портовая" и поставки газа по газопроводу "Северный поток" сокращаются до 20% от мощности трубопровода, они будут составлять не более 33 млн м³ в сутки. На этом фоне в Европе начали расти цены на газ.

5 августа Еврокомиссия окончательно утвердила план экономии газа на 15%.

Теги: Газпром, Германия, газ, экономика, энергетика, импорт, Европейская комиссия, электроэнергия, российский газ, Кадри Симсон, цена на газ, Роберт Хабек, ЕС
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