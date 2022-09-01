Цена на газ в Европе упала до $2,4 тыс. за м³

Цена на газ в Европе падает из-за заявлений европейских политиков, что страны ЕС преуспевают в наполнении хранилищ Фото: EPA

Еще 25 августа цена на газ была $3300 за 1 тыс. м³.

Как пишет The Guardian, цены на газ упали на фоне признаков того, что "планы европейских лидеров по предотвращению зимнего энергетического кризиса обретают форму". Кроме того Европейская комиссия работает над стратегией уменьшения цен на электроэнергию.

Сначала на рынке газа были опасения, что цена поднимется, если "Газпром" опять сократить объемы поставок, отметили Bloomberg со ссылкой на аналитиков Inspired Plc, однако "эффект был смягчен заявлениями ЕС о наполнении хранилищ". Даже если мощности прокачки российского газа уменьшаться, "восприятия риска" не будет высоким, пишет телеканал, в частности, из-за того, что страны ЕС наращивают импорт сжиженного газа и начали экономить энергию.

Как отметило The Guardian, даже правительство Германии, страны, которая входит в число, наиболее подверженных потенциальной нехватке газа, заявляло, что "очень быстро принимает далеко идущие решения", а министр экономики и климата Германии Роберт Хабек отметил, что "подготовка к зиме началась".

Глава ЕС по энергетике Кадри Симсон в Twitter написала, что страны ЕС заполнили свои газовые хранилища как минимум на 80% "намного раньше" крайнего срока – 1 ноября.

The EU’s #gas #storage is now more than 80% full, well ahead the 1 November target date. Member States & companies have done a great job. Let’s continue filling where the level is still lower & implement the #EU demand reduction plan. This will help us get through winter safely. pic.twitter.com/RzSn9STqHq — Kadri Simson (@KadriSimson) August 31, 2022

В целом объем хранения в странах ЕС увеличился с 61,9% до 65,2% в период с 20 по 27 августа, сообщало агенство Euractiv. Таким образом показатель уже превысил промежуточный целевой показатель на 1 сентября, составляющий 60%, и приближается к промежуточному целевому показателю на 1 октября, составляющему 70%.