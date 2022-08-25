Уже $3300 за тыс. м³. В Европе растет цена на газ, аналитики говорят: "Ограничений нет"

Аналитики прогнозируют высокую цену на газ в Европе, если зима будет холодной Фото: EPA

Стоимость газа в Европе начала резко расти в конце прошлой торговой недели. Как отметили аналитики Reuters, это происходит из-за неопределенности с поставками по газопроводу "Северный поток". По словам трейдеров, с которыми общалось агентство, игроки рынка обеспокоены тем, что потоки не возобновятся, даже с пропускной способностью в 20%.

Аналитики Engie EnergyScan заявили Reuters, что пока европейские страны готовятся к зиме и не наполнили хранилища, "спрос будет держать цены".

На сколько еще может подняться цена на газ, "теоретически ограничений нет", прокомментировал Euronews научный сотрудник Оксфордского института энергетических исследований Джонатан Стерн. Он отметил, пока непонятно, насколько холодной будет зима, нельзя предположить, как вырастут цены, если "Северный поток" не возобновит прокачку.

Российское агентство ТАСС пишет, что в "Газпроме" не исключают, что стоимость за 1 тыс. м³ может достичь $4 тыс., а если зима будет холодной – даже $5 тыс.