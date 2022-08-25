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Уже $3300 за тыс. м³. В Европе растет цена на газ, аналитики говорят: "Ограничений нет"

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Аналитики прогнозируют высокую цену на газ в Европе, если зима будет холодной
Аналитики прогнозируют высокую цену на газ в Европе, если зима будет холодной
Фото: EPA

Цена на газ в Европе превысила $3300 за тыс. м³. Об этом свидетельствуют данные Межконтинентальной биржи (ICE) за 24 августа.

Стоимость газа в Европе начала резко расти в конце прошлой торговой недели. Как отметили аналитики Reuters, это происходит из-за неопределенности с поставками по газопроводу "Северный поток". По словам трейдеров, с которыми общалось агентство, игроки рынка обеспокоены тем, что потоки не возобновятся, даже с пропускной способностью в 20%.

Аналитики Engie EnergyScan заявили Reuters, что пока европейские страны готовятся к зиме и не наполнили хранилища, "спрос будет держать цены".

На сколько еще может подняться цена на газ, "теоретически ограничений нет", прокомментировал Euronews научный сотрудник Оксфордского института энергетических исследований Джонатан Стерн. Он отметил, пока непонятно, насколько холодной будет зима, нельзя предположить, как вырастут цены, если "Северный поток" не возобновит прокачку. 

Российское агентство ТАСС пишет, что в "Газпроме" не исключают, что стоимость за 1 тыс. м³ может достичь $4 тыс., а если зима будет холодной – даже $5 тыс.

Контекст:

В июне "Газпром" снизил объем прокачки газа в Европу через "Северный поток" – до 40% от проектной мощности. Компания объяснила это "несвоевременным возвратом компанией Siemens газоперекачивающих агрегатов из ремонта, выработкой межремонтного ресурса и выявленными техническими неисправностями двигателей".

25 июля "Газпром" объявил, что останавливает еще одну турбину Siemens на компрессорной станции "Портовая" и поставки газа по газопроводу "Северный поток" сокращаются до 20% от мощности трубопровода, они будут составлять не более 33 млн м³ в сутки. На этом фоне в Европе начали расти цены на газ

В начале августа "Газпром" заявил, что отремонтированную турбину "невозможно" вернуть на "Северный поток" из-за санкций.

19 августа в российской компании заявили, что из-за ремонтных работ на компрессорной станции "Портовая" 31 августа, 1-го и 2 сентября российский газ не будет транспортироваться в Европейский союз по газопроводу "Северный поток".

Теги: Газпром, санкции, газопровод, Северный поток, Европа, цена на газ
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