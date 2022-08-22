Цены на газ в Европе в три раза выше, чем в Украине – данные биржи

На торгах цена достигла $3024 за 1 тыс. м3 газа. С начала августа средняя цена на TTF составила $2237.
Исторический максимум цены на газ в Европе был зафиксирован 7 марта 2022 года, когда за апрельский фьючерс давали $3898.
В Украине 10 августа Министерство экономического развития сообщило, что цена реализации газа в Украине снизилась и в июле составила $1004,44 за 1 тыс. м3 (31 991,51 грн).
Таким образом, цены на газ в ЕС сейчас почти в три раза превышают уровень цен на украинском рынке.
Цены в Европе выросли в ожидании остановки российского газопровода "Северный поток", отмечает "Интерфакс-Украина".
В июне "Газпром" снизил объем прокачки газа в Европу через "Северный поток" – до 40% от проектной мощности. Компания объяснила это "несвоевременным возвратом компанией Siemens газоперекачивающих агрегатов из ремонта, выработкой межремонтного ресурса и выявленными техническими неисправностями двигателей".
Речь о турбине компрессорной станции "Портовая", которая была на ремонте в Канаде. По информации СМИ, турбина была отправлена в РФ, но "застряла" в Германии, так как Москва не дает согласия на дальнейшую транспортировку.
Президент России Владимир Путин 19 июля заявил, что "Газпром" якобы не получил подтверждения от Канады о передаче турбины. Без нее, сказал глава Кремля, объемы поставок российского газа по "Северному потоку" сократятся до 30 млн м³ в сутки.
25 июля "Газпром" объявил, что останавливает еще одну турбину Siemens на компрессорной станции "Портовая" и поставки газа по газопроводу "Северный поток" сокращаются до 20% от мощности трубопровода, они будут составлять не более 33 млн м³ в сутки. На этом фоне в Европе резко выросли цены на газ.
В начале августа "Газпром" заявил, что отремонтированную турбину "невозможно" вернуть на "Северный поток" из-за санкций.
19 августа в российской компании заявили, что из-за ремонтных работ на компрессорной станции "Портовая" 31 августа, 1-го и 2 сентября российский газ не будет транспортироваться в Европейский союз по газопроводу "Северный поток".