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Цены на газ в Европе в три раза выше, чем в Украине – данные биржи

Цена реализации газа в Украине в июле составила $1004,44 за тысячу кубометров
Цена реализации газа в Украине в июле составила $1004,44 за тысячу кубометров
Фото: depositphotos.com

Цены на газ в Европе превысили $3 тыс. за тыс. м3, сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на стоимость сентябрьского фьючерса на TTF на бирже ICE Futures в понедельник днем.

На торгах цена достигла $3024 за 1 тыс. мгаза. С начала августа средняя цена на TTF составила $2237.
Исторический максимум цены на газ в Европе был зафиксирован 7 марта 2022 года, когда за апрельский фьючерс давали $3898.

В Украине 10 августа Министерство экономического развития сообщило, что цена реализации газа в Украине  снизилась и в июле составила $1004,44 за 1 тыс. м3 (31 991,51 грн).

Таким образом, цены на газ в ЕС сейчас почти в три раза превышают уровень цен на украинском рынке.

Цены в Европе выросли в ожидании остановки российского газопровода "Северный поток", отмечает "Интерфакс-Украина".

Контекст:

В июне "Газпром" снизил объем прокачки газа в Европу через "Северный поток" – до 40% от проектной мощности. Компания объяснила это "несвоевременным возвратом компанией Siemens газоперекачивающих агрегатов из ремонта, выработкой межремонтного ресурса и выявленными техническими неисправностями двигателей".

Речь о турбине компрессорной станции "Портовая", которая была на ремонте в Канаде. По информации СМИ, турбина была отправлена в РФ, но "застряла" в Германии, так как Москва не дает согласия на дальнейшую транспортировку.  

Президент России Владимир Путин 19 июля заявил, что "Газпром" якобы не получил подтверждения от Канады о передаче турбины. Без нее, сказал глава Кремля, объемы поставок российского газа по "Северному потоку" сократятся до 30 млн м³ в сутки

25 июля "Газпром" объявил, что останавливает еще одну турбину Siemens на компрессорной станции "Портовая" и поставки газа по газопроводу "Северный поток" сокращаются до 20% от мощности трубопровода, они будут составлять не более 33 млн м³ в сутки. На этом фоне в Европе резко выросли цены на газ.

В начале августа "Газпром" заявил, что отремонтированную турбину "невозможно" вернуть на "Северный поток" из-за санкций.

19 августа в российской компании заявили, что из-за ремонтных работ на компрессорной станции "Портовая" 31 августа, 1-го и 2 сентября российский газ не будет транспортироваться в Европейский союз по газопроводу "Северный поток".

Теги: Украина, цены, Северный поток, российский газ
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