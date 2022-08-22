Цены на газ в Европе в три раза выше, чем в Украине – данные биржи

Цена реализации газа в Украине в июле составила $1004,44 за тысячу кубометров Фото: depositphotos.com

На торгах цена достигла $3024 за 1 тыс. м3 газа. С начала августа средняя цена на TTF составила $2237.

Исторический максимум цены на газ в Европе был зафиксирован 7 марта 2022 года, когда за апрельский фьючерс давали $3898.

В Украине 10 августа Министерство экономического развития сообщило, что цена реализации газа в Украине снизилась и в июле составила $1004,44 за 1 тыс. м3 (31 991,51 грн).

Таким образом, цены на газ в ЕС сейчас почти в три раза превышают уровень цен на украинском рынке.

Цены в Европе выросли в ожидании остановки российского газопровода "Северный поток", отмечает "Интерфакс-Украина".