"Его фирменный стиль". Латвийский режиссер Херманис рассказал, на что жаловалась Меркель после общения с Путиным

"Она жаловалась, что во время встреч с Путиным не понимала, издевается он над ней или говорит всерьез. Мы-то с вами знаем его стиль – фирменные шутки и так далее… Кстати, в [латвийском] журнале Rīgas Laiks было интересное интервью с [российским] историком Львом Лурье. Он уверен, что человек с таким мышлением, таким юмором, как у Путина, мог появиться только в советском Ленинграде. Но вообще фрау Меркель, как и многие западные европейцы, сильно заблуждалась по поводу Путина и путинской России, и мы сейчас от этого страдаем", – сказал Херманис.

Он подчеркнул, что хуже всего – зависимость Европы от российского газа.

"Это вина немцев, и прежде всего Меркель, при которой в Германии уничтожили все проекты атомных электростанций и стали рассчитывать только на российский газ. Французы сделали все наоборот, и сейчас, конечно, мы понимаем, кто был прав", – отметил режиссер.

Херманис заявил, что Путин эффективно разрушает свою страну.

"То, что происходит с Россией, – эпическая катастрофа. Как когда 11 сентября рушились башни в Нью-Йорке. Тогда все мы смотрели в телевизор как под гипнозом и никто не мог поверить в происходящее", – заявил он.

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