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15 августа, 2022
 
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"Его фирменный стиль". Латвийский режиссер Херманис рассказал, на что жаловалась Меркель после общения с Путиным

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Херманис: То, что происходит с Россией, эпическая катастрофа
Херманис: То, что происходит с Россией, – эпическая катастрофа
Скриншот: Театр Наций / YouTube

Латвийский режиссер Алвис Херманис в интервью изданию "Медуза" 14 августа рассказал, что бывший канцлер Германии Ангела Меркель в личном разговоре делилась с ним историями о президенте РФ Владимире Путине.

"Она жаловалась, что во время встреч с Путиным не понимала, издевается он над ней или говорит всерьез. Мы-то с вами знаем его стиль – фирменные шутки и так далее… Кстати, в [латвийском] журнале Rīgas Laiks было интересное интервью с [российским] историком Львом Лурье. Он уверен, что человек с таким мышлением, таким юмором, как у Путина, мог появиться только в советском Ленинграде. Но вообще фрау Меркель, как и многие западные европейцы, сильно заблуждалась по поводу Путина и путинской России, и мы сейчас от этого страдаем", – сказал Херманис.

Он подчеркнул, что хуже всего – зависимость Европы от российского газа.

"Это вина немцев, и прежде всего Меркель, при которой в Германии уничтожили все проекты атомных электростанций и стали рассчитывать только на российский газ. Французы сделали все наоборот, и сейчас, конечно, мы понимаем, кто был прав", – отметил режиссер.

Херманис заявил, что Путин эффективно разрушает свою страну.

"То, что происходит с Россией, – эпическая катастрофа. Как когда 11 сентября рушились башни в Нью-Йорке. Тогда все мы смотрели в телевизор как под гипнозом и никто не мог поверить в происходящее", – заявил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Алвис Херманис родился в 1965 году. Он художественный руководитель Нового Рижского театра.

Наиболее известные его спектакли: "Ревизор", "Долгая жизнь", "Латышские истории", "Идиот", "Латышская любовь", "Соня", "Звук тишины", "Рассказы Шукшина", "Бродский/Барышников", "Любовь Данаи", "Горбачев".

Теги: Россия, Владимир Путин, Германия, Ангела Меркель, Украина, Латвия, война, режиссер, Алвис Херманис, Европа, война России против Украины, президент, российский газ
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