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15 августа, 2022
 
Новости

"Лучшее! Хотя использованный презерватив тоже подходит". Гордон показал портрет Путина из окурков

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Гордон критикует российскую власть
Гордон критикует российскую власть
Фото: gordondmytro / Instagram

Украинский журналист Дмитрий Гордон на своей странице в Instagram 15 августа разместил портрет президента РФ Владимира Путина, выложенный из окурков и пепла.

"Из окурков", – написал Гордон.

"Шедевр", – прокомментировала подписчица iu1596.

"Лучшее! Хотя использованный презерватив тоже подходит", – отметила marinaalenskaia.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Гордон последовательно критикует российские власти, российских пропагандистов и называет президента РФ Владимира Путина преступником и "Гитлером современности". "В моей стране никогда не было нацистов – нацисты пришли в мою страну", – заявил Гордон после полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года.

Министерство внутренних дел РФ объявило Гордона в розыск.

"Я объявляю в розыск МВД России", – заявил Гордон.

Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Украина, война, презерватив, журналисты, война России против Украины, президент, власть, критика
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