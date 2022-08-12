"Говно на палочке". Гордон показал, как украинская школьница изобразила российский флаг

На листе с косыми полосами изображен российский флаг.
"Теперь я знаю, как выглядит говно на палочке", – такая подпись сопровождает рисунок.
Внизу указан автор: Варя, семь лет.
"Да, Варя, именно так", – написал Гордон.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
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Гордон последовательно критикует российские власти, российских пропагандистов и называет президента РФ Владимира Путина преступником и "Гитлером современности". "В моей стране никогда не было нацистов – нацисты пришли в мою страну", – заявил Гордон после полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года.
Министерство внутренних дел РФ объявило Гордона в розыск.
"Я объявляю в розыск МВД России", – заявил Гордон.