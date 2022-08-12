"Говно на палочке". Гордон показал, как украинская школьница изобразила российский флаг

На листе с косыми полосами изображен российский флаг.

"Теперь я знаю, как выглядит говно на палочке", – такая подпись сопровождает рисунок.

Внизу указан автор: Варя, семь лет.

"Да, Варя, именно так", – написал Гордон.

Война России против Украины. Главное (обновляется)