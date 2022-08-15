Латвийский режиссер – россиянам: Ваша страна грозится сбросить на Европу атомную бомбу. Ненормально, что сюда будут приезжать ваши туристы

Херманис: Наша главная задача – делать все возможное, чтобы в войне победила Украина Фото: Alvis Hermanis / Facebook

"Послушайте, ваша страна сейчас, как я понимаю, воюет с Европой и грозится сбросить на нее атомную бомбу. Это, вообще-то, ненормально, что сюда будут приезжать ваши туристы", – заявил он.

Херманис отметил, что латвийские органы безопасности составляют списки россиян, которые уже приехали в Латвию и нуждаются в политическом убежище.

"Я не возражаю. Но, повторяю, есть много стран за пределами Европы, где жизнь точно лучше, чем в России", – заявил он.

По мнению режиссера, журналистам российского телеканала "Дождь" нужно запретить работать в Латвии. К этому заключение он пришел после того, как журналистка "Дождя" Екатерина Котрикадзе взяла интервью у мэра Риги Мартиньша Стакиса о предстоящем сносе советского памятника победы.

"Начнем с того, что за те несколько недель, пока "Дождь" работает в Латвии, они умудрились настроить против себя огромную часть нашего общества. Может, они что-то делают неправильно? (...) Три пункта. Первое. Они выступают против [президента РФ Владимира] Путина, как и мы в Европе, но некоторые их позиции противоположны нашим. Например, по вопросам [антироссийских] санкций, виз и символов [советской] оккупации [в странах Балтии]. Во всем этом они полностью совпадают с путинскими журналистами, поэтому я приравниваю их к российской пропаганде", – отметил режиссер.

Вторым пунктом он назвал желание журналистов "Дождя" остановить войну.

"У нас здесь немножко другие планы. Наша главная задача – делать все возможное, чтобы в этой войне победила Украина. Если оппозиционные [российские] медиа в эмиграции не собираются поддерживать украинскую армию, тогда на чьей они стороне? Ты не можешь быть наполовину беременной: ты или на одной стороне, или на другой", – подчеркнул Херманис.

Третьим пунктом он назвал вмешательство российских журналистов во внутренние дела страны, давшей им убежище.

"Короткая версия: это просто не их дело. У них нет права вмешиваться в проблемы чужой страны. Версия подлиннее: чтобы обсуждать историю нашей страны, историю оккупации, желательно немножко подготовиться. Такие темы невозможно обсуждать, если журналист прожил у нас в стране несколько месяцев", – отметил он.

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