ГОРДОН
 
 
МИР

Венгрия договорилась о дополнительных поставках газа из России

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Венгрия будет импортировать из России дополнительные объемы газа
Венгрия будет импортировать из России дополнительные объемы газа
Фото: EPA

Российская компания "Газпром" будет с 1 сентября поставлять в Венгрию через Сербию больше газа, чем предусмотрено долгосрочным контрактом. Об этом 31 августа заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Трансляция брифинга велась у него в Facebook.

Россия будет прокачивать газа на 5,8 млн м³ больше, чем планировалось. Сколько будет стоить дополнительное топливо, венгерский министр не уточнил.

Как сообщало Reuters, по состоянию на 1 августа запасы газа Венгрии составляли 3,25 млрд м³ газа, это более 51% от общей емкости хранилищ страны. Глава МИД заявлял, что страна продолжит переговоры с Россией о поставках газа"нравится это или нет".

По долгосрочному соглашению с Россией, подписанному в прошлом году, до начала войны в Украине, Венгрия получает 3,5 млрд м³ газа в год через Болгарию и Сербию и еще 1 млрд м³ по трубопроводу из Австрии. Соглашение с "Газпромом" рассчитано на 15 лет.

Контекст:

После вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.

Весной Венгрия несколько недель блокировала шестой пакет санкций ЕС, в который входит частичное эмбарго на нефть. Сийярто 6 июля сказал, что Венгрия не может отказаться от российской нефти. По его словам, "это физически невозможно".

Европейская комиссия представила план сокращения использования газа в странах ЕС на 15% на фоне сокращения поставок российского газа по "Северному потоку" до 20% от мощности трубопровода.

Министры энергетики стран ЕС 26 июля утвердили срочный план экономии газа. Венгрия, по данным СМИ, голосовала против.

5 августа Европейский союз окончательно согласовал план экономии газа. Согласно постановлению, страны ЕС соглашаются добровольно снизить потребление топлива, используя любые меры на свой выбор.

23 августа Венгрия выступила против новых энергетических санкций против РФ и визовых ограничений для россиян.

Теги: Газпром, Украина, МИД, газ, Венгрия, Европейская комиссия, Европейский союз, Европа, Петер Сийярто, ЕС
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Кива в главной роли?" Гордон показал новую версию "Собачьего сердца" с Шариковым-путинистом
"Кива в главной роли?" Гордон показал новую версию "Собачьего сердца" с Шариковым-путинистом
"Пусть станет настоящим оберегом". Украинский бренд создал для Залужного вышиванку ручной работы. Фото
"Пусть станет настоящим оберегом". Украинский бренд создал для Залужного вышиванку ручной работы. Фото
  "Я отправила скрины и сказала: "Вот это все будет в полиции". Экс-жена Узелкова заявила, что муж угрожал и запугивал ее
  "Я отправила скрины и сказала: "Вот это все будет в полиции". Экс-жена Узелкова заявила, что муж угрожал и запугивал ее
Стало известно, где находится Галкин после возвращения Пугачевой в РФ
Стало известно, где находится Галкин после возвращения Пугачевой в РФ
"Что за красота!" 47-летняя Лонгория вышла в свет без бюстгальтера
"Что за красота!" 47-летняя Лонгория вышла в свет без бюстгальтера
Муж Цибульской: Как реагировал на слухи о романе Оли с Dzidzio? Меня это грызло изнутри. Но других вариантов у меня нет
Муж Цибульской: Как реагировал на слухи о романе Оли с Dzidzio? Меня это грызло изнутри. Но других вариантов у меня нет
"Легко уехать домой и депрессировать, что война, как всех жалко". Хименес-Браво рассказал, почему остается в Украине
"Легко уехать домой и депрессировать, что война, как всех жалко". Хименес-Браво рассказал, почему остается в Украине
40-летняя Мейхер в облегающем платье показала фигуру с разных сторон. Фото
40-летняя Мейхер в облегающем платье показала фигуру с разных сторон. Фото
"Слишком красива", "Великолепна и элегантна". 55-летняя Каас в джинсах и прозрачном кардигане снялась в полный рост
"Слишком красива", "Великолепна и элегантна". 55-летняя Каас в джинсах и прозрачном кардигане снялась в полный рост
  Мадонна в жакете и колготках ответила на вопросы поклонников. Видео
  Мадонна в жакете и колготках ответила на вопросы поклонников. Видео
"Мы познакомились в школе, мне было 13, ему 16". Ровинская показала мужа, вместе с которым переехала в США
"Мы познакомились в школе, мне было 13, ему 16". Ровинская показала мужа, вместе с которым переехала в США
  "Заедал стресс". Решетник пожаловался на лишний вес, который набрал за время войны
  "Заедал стресс". Решетник пожаловался на лишний вес, который набрал за время войны
"Русских детей готовят к войне с младенчества". Гордон показал, что россиянин делал со своим ребенком. Видео
"Русских детей готовят к войне с младенчества". Гордон показал, что россиянин делал со своим ребенком. Видео
"Узнала, что беременна, на четвертый день войны". Сестра Комарова сообщила, что во второй раз станет матерью
"Узнала, что беременна, на четвертый день войны". Сестра Комарова сообщила, что во второй раз станет матерью
47-летний ДиКаприо расстался после четырех лет отношений с 25-летней аргентинской актрисой – СМИ
47-летний ДиКаприо расстался после четырех лет отношений с 25-летней аргентинской актрисой – СМИ
"Завтра осень, но внутри все еще февраль". Каменских рассказала, что поддерживает ее во время войны
"Завтра осень, но внутри все еще февраль". Каменских рассказала, что поддерживает ее во время войны
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
64-летняя Мадонна возле унитаза выставила пятую точку крупным планом. Фото (224538)
2
"Автомат в руки и на передовую – кровью своей смывать позор". Юрченко обратился к Дорну, который выступал в РФ, а теперь – за границей (110906)
3
"Казахи гоняют русских фашистов". Гордон опубликовал видео россиянки, пожаловавшейся на "недружелюбие" казахов (71264)
4
"Все ждут рождения моего ребенка". 35-летняя Каменских прокомментировала слухи о своей беременности (65378)
5
"Это очень смешно". Арестович "показал", как жена укладывает его спать (59055)
6
"Дай бог, когда будет 43, выглядеть так же шикарно, как вы". Полякова снялась в мини-шортах и топе с декольте (57714)
7
Наталья Кличко рассказала, как помогает своей дочери обустраиваться на новом месте в новой стране. Видео (36794)
8
"Это просто я. Теперь такая". 40-летняя Брежнева снялась без макияжа "грустной и уставшей" (34083)
 
 
 
 