Венгрия договорилась о дополнительных поставках газа из России

Россия будет прокачивать газа на 5,8 млн м³ больше, чем планировалось. Сколько будет стоить дополнительное топливо, венгерский министр не уточнил.
Как сообщало Reuters, по состоянию на 1 августа запасы газа Венгрии составляли 3,25 млрд м³ газа, это более 51% от общей емкости хранилищ страны. Глава МИД заявлял, что страна продолжит переговоры с Россией о поставках газа, "нравится это или нет".
По долгосрочному соглашению с Россией, подписанному в прошлом году, до начала войны в Украине, Венгрия получает 3,5 млрд м³ газа в год через Болгарию и Сербию и еще 1 млрд м³ по трубопроводу из Австрии. Соглашение с "Газпромом" рассчитано на 15 лет.
После вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.
Весной Венгрия несколько недель блокировала шестой пакет санкций ЕС, в который входит частичное эмбарго на нефть. Сийярто 6 июля сказал, что Венгрия не может отказаться от российской нефти. По его словам, "это физически невозможно".
Европейская комиссия представила план сокращения использования газа в странах ЕС на 15% на фоне сокращения поставок российского газа по "Северному потоку" до 20% от мощности трубопровода.
Министры энергетики стран ЕС 26 июля утвердили срочный план экономии газа. Венгрия, по данным СМИ, голосовала против.
5 августа Европейский союз окончательно согласовал план экономии газа. Согласно постановлению, страны ЕС соглашаются добровольно снизить потребление топлива, используя любые меры на свой выбор.
23 августа Венгрия выступила против новых энергетических санкций против РФ и визовых ограничений для россиян.