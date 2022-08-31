Венгрия договорилась о дополнительных поставках газа из России

Россия будет прокачивать газа на 5,8 млн м³ больше, чем планировалось. Сколько будет стоить дополнительное топливо, венгерский министр не уточнил.

Как сообщало Reuters, по состоянию на 1 августа запасы газа Венгрии составляли 3,25 млрд м³ газа, это более 51% от общей емкости хранилищ страны. Глава МИД заявлял, что страна продолжит переговоры с Россией о поставках газа, "нравится это или нет".

По долгосрочному соглашению с Россией, подписанному в прошлом году, до начала войны в Украине, Венгрия получает 3,5 млрд м³ газа в год через Болгарию и Сербию и еще 1 млрд м³ по трубопроводу из Австрии. Соглашение с "Газпромом" рассчитано на 15 лет.