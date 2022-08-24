Венгрия выступила против новых энергетических санкций против РФ и визовых ограничений для россиян

"Мы говорили о предложении, которое ужесточило бы практику выдачи европейских виз гражданам России. Здесь мы солидарны с позицией канцлера Германии [Олафа Шольца] и не планируем вводить какие-либо ужесточения или ограничения", – написал он по итогам переговоров с эстонским коллегой Урмасом Рейнсалу.

Сийярто также заявил, что Будапешт "даже не хочет вести переговоры по энергетическим санкциям".

По его словам, в настоящее время физически невозможно обеспечить поставку нефти и природного газа Венгрии без российских энергоресурсов. Глава МИД Венгрии также утверждает, что энергетические санкции вредят Европе больше, чем России, поэтому их ужесточение "полностью противоречило бы здравому смыслу".