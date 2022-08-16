Единственный способ повлиять на Путина – закрыть россиянам въезд в Европу, считает Зеленский

Зеленский считает, что год запрета для россиян на въезд в Европу даст результаты Фото: president.gov.ua

Зеленский заговорил об этом, отвечая на вопрос, что страны Запада могут сделать, чтобы помешать России провести псевдореферендум в Херсонской области.

Он отметил, что с самого начала вторжения говорил, что считает важным закрытие границ – "пусть [россияне] живут в своем мире, пока не изменят философию". Также, по мнению президента, важны ограничения на российские энергоресурсы. Остальные санкции, по его мнению, слабее.

Пока, подчеркнул Зеленский, нет ни полного эмбарго на поставки российских энергоносителей, ни закрытия границ.

Зеленский добавил, что какими бы ни были граждане РФ – поддерживают они войну против Украины или нет – есть такие, чьи дети живут, учатся за границей.

"Пусть едут в Россию. Ничего страшного в этом нет, пусть едут туда. Не навсегда, пожалуйста, пусть возвращаются", – отметил он. По его мнению, тогда граждане РФ поймут свою ответственность за войну.

Россияне "говорят всему миру, что весь мир будет жить по их правилам", следовательно, они должны ехать в РФ и жить там, подчеркнул Зеленский.

Это, по его оценке, единственный способ повлиять на президента РФ Владимира Путина – "потому что у этого человека нет другого страха, кроме страха за его жизнь". А жизнь Путина зависит от того, угрожает ему население РФ или нет, продолжил Зеленский. "Когда его население будет оказывать давление на его решения, тогда будут результаты и война закончится", – подчеркнул он. По мнению президента Украины, для того, чтобы увидеть результат, нужно закрыть границы для россиян на один год.

Война России против Украины. Главное (обновляется)