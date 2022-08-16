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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Единственный способ повлиять на Путина – закрыть россиянам въезд в Европу, считает Зеленский

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Зеленский считает, что год запрета для россиян на въезд в Европу даст результаты
Зеленский считает, что год запрета для россиян на въезд в Европу даст результаты
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский считает хорошей санкцией введение запрета на въезд в страны Евросоюза для граждан России. Об этом он заявил в интервью The Washington Post, которое вышло 16 августа.

Зеленский заговорил об этом, отвечая на вопрос, что страны Запада могут сделать, чтобы помешать России провести псевдореферендум в Херсонской области. 

Он отметил, что с самого начала вторжения говорил, что считает важным закрытие границ – "пусть [россияне] живут в своем мире, пока не изменят философию". Также, по мнению президента, важны ограничения на российские энергоресурсы. Остальные санкции, по его мнению, слабее. 

Пока, подчеркнул Зеленский, нет ни полного эмбарго на поставки российских энергоносителей, ни закрытия границ. 

Зеленский добавил, что какими бы ни были граждане РФ – поддерживают они войну против Украины или нет – есть такие, чьи дети живут, учатся за границей. 

"Пусть едут в Россию. Ничего страшного в этом нет, пусть едут туда. Не навсегда, пожалуйста, пусть возвращаются", – отметил он. По его мнению, тогда граждане РФ поймут свою ответственность за войну. 

Россияне "говорят всему миру, что весь мир будет жить по их правилам", следовательно, они должны ехать в РФ и жить там, подчеркнул Зеленский.

Это, по его оценке, единственный способ повлиять на президента РФ Владимира Путина – "потому что у этого человека нет другого страха, кроме страха за его жизнь". А жизнь Путина зависит от того, угрожает ему население РФ или нет, продолжил Зеленский. "Когда его население будет оказывать давление на его решения, тогда будут результаты и война закончится", – подчеркнул он. По мнению президента Украины, для того, чтобы увидеть результат, нужно закрыть границы для россиян на один год. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Сейчас визовые ограничения действуют для граждан РФ, которые включены в санкционные списки Евросоюза. В Европе обсуждают возможность расширить ограничения на всех россиян. 

Зеленский призвал страны Запада запретить въезд всем гражданам России.

25 июля глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что Эстония готовит предложения к Евросоюзу о приостановке выдачи шенгенских виз гражданам РФ. Он отметил, что страна хочет предложить ЕС не выдавать визы россиянам на обычных условиях, как это уже делает Эстония. Правительство Эстонии 28 июля утвердило постановление, которое запрещает предоставление российским гражданам временного вида на жительство или виз с целью обучения в этой стране.

До этого подобное решение приняла Чехия

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила 8 августа, что поддерживает ограничение выдачи туристических виз россиянам на европейском уровне. 9 августа аналогичное заявление сделала премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Владимир Зеленский, Европа, визы, война России против Украины, Евросоюз, границы, ЕС
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