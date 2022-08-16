Если Финляндия, Польша и страны Балтии перестанут пускать россиян даже по действующим визам, то пассажиропоток в Европу из РФ упадет практически до нуля – Кулеба

Кулеба подчеркнул, что самолетом россияне могут улететь только в "обход" Фото: ЕРА

"Вся Европа не пойдет [на это]. [...] Но что такое с физической точки зрения въезд для русского человека? Напомню, что действует визовый режим между Россией и Европейским союзом, Соединенными Штатами и Канадой. Поэтому ты должен получить визу. А выдача визы – это, в конце концов, национальная политика каждого государства – члена ЕС", – сказал он.

Украинский дипломат отметил, что есть "второй уровень" этого вопроса.

"Что такое въезд россиянина в Европу? Есть физический въезд: на машине, на поезде, на автобусе. Он возможен через Финляндию, страны Балтии и Польшу. Если эти страны закрываются, не выдают визы, не пускают даже по действующим визам, то, в принципе, ты пассажиропоток в Европу гасишь практически до нуля", – объяснил Кулеба.

Он подчеркнул, что самолетом россияне сейчас могут улететь только в "обход".

"Ты летишь в Турцию, в Стамбул, в Стамбуле пересаживаешься. Но ты, условно, там, со 100 до 20 сокращаешь пассажиропоток. Поэтому ключевым является сейчас принятие решений хотя бы этими странами. А потом будем уже додавливать полноценное решение", – считает Кулеба.

Кулеба: В сентябре 2021-го в Госдепе нам с Ермаком сказали: "Ну что, ребята? Копайте траншеи". Читайте полную версию интервью

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