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Если Финляндия, Польша и страны Балтии перестанут пускать россиян даже по действующим визам, то пассажиропоток в Европу из РФ упадет практически до нуля – Кулеба

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Кулеба подчеркнул, что самолетом россияне могут улететь только в "обход"
Кулеба подчеркнул, что самолетом россияне могут улететь только в "обход"
Фото: ЕРА

Все страны Европы не прекратят пускать к себе россиян. Такое мнение в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Вся Европа не пойдет [на это]. [...] Но что такое с физической точки зрения въезд для русского человека? Напомню, что действует визовый режим между Россией и Европейским союзом, Соединенными Штатами и Канадой. Поэтому ты должен получить визу. А выдача визы – это, в конце концов, национальная политика каждого государства – члена ЕС", – сказал он.

Украинский дипломат отметил, что есть "второй уровень" этого вопроса.

"Что такое въезд россиянина в Европу? Есть физический въезд: на машине, на поезде, на автобусе. Он возможен через Финляндию, страны Балтии и Польшу. Если эти страны закрываются, не выдают визы, не пускают даже по действующим визам, то, в принципе, ты пассажиропоток в Европу гасишь практически до нуля", – объяснил Кулеба.

Он подчеркнул, что самолетом россияне сейчас могут улететь только в "обход".

"Ты летишь в Турцию, в Стамбул, в Стамбуле пересаживаешься. Но ты, условно, там, со 100 до 20 сокращаешь пассажиропоток. Поэтому ключевым является сейчас принятие решений хотя бы этими странами. А потом будем уже додавливать полноценное решение", – считает Кулеба.

Кулеба: В сентябре 2021-го в Госдепе нам с Ермаком сказали: "Ну что, ребята? Копайте траншеи". Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

После полномасштабного вторжения в Украину, которое Россия начала 24 февраля, появилась идея ограничить зарубежные поездки россиян.

Спецпредставитель МИД Украины по вопросам санкционной политики Алексей Макеев заявлял 25 июля, что в заявлении на получение визы, к примеру, в Германию или Францию граждане России должны отвечать на вопросы о войне в Украине.

Сейчас в Евросоюзе визовые ограничения действуют для граждан РФ, которые включены в санкционные списки ЕС.

Намерения ограничить въезд россиян выражали и Финляндия, и Польша, и Эстония, и Латвия, и Литва. В этих странах такие процессы уже идут.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Украина, Турция, Латвия, Польша, Эстония, Литва, визовый режим, Финляндия, страны Балтии, автобус, Стамбул, Дмитрий Кулеба, политика, самолеты, визы, дипломаты, Евросоюз, россияне
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