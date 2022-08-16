Кулеба: Вероятность того, что Россию признают государством-террористом, велика. Американцы пока сопротивляются

Кулеба: Во всем мире статус государства-террориста – это как бы политическое клеймо Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

"Чем дольше будет война, тем больше будет вероятность. Во всем мире статус государства-террориста – это как бы политическое клеймо. Но в одной стране мира статус государства – спонсора терроризма – это конкретные юридические последствия. Это Соединенные Штаты Америки", – отметил он.

Министр добавил, что сейчас многие страны начали говорить о России как о стране-террористе, однако это политические оценки.

"Мы сейчас работаем, и это задача... Я вчера президенту отправил сообщение с одним результатом работы. Он мне пишет: "Лучше пусть США признают государством-террористом". Я говорю: "Так точно". То есть он лично контролирует этот вопрос и определил его как приоритет. Американцы сопротивляются пока что. Потому что для их страны это будет иметь очень серьезные последствия для отношений с Россией", – подчеркнул Кулеба.

Кулеба: В сентябре 2021-го в Госдепе нам с Ермаком сказали: "Ну что, ребята? Копайте траншеи". Читайте полную версию интервью

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