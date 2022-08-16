Кулеба: Вероятность того, что Россию признают государством-террористом, велика. Американцы пока сопротивляются

"Чем дольше будет война, тем больше будет вероятность. Во всем мире статус государства-террориста – это как бы политическое клеймо. Но в одной стране мира статус государства – спонсора терроризма – это конкретные юридические последствия. Это Соединенные Штаты Америки", – отметил он.
Министр добавил, что сейчас многие страны начали говорить о России как о стране-террористе, однако это политические оценки.
"Мы сейчас работаем, и это задача... Я вчера президенту отправил сообщение с одним результатом работы. Он мне пишет: "Лучше пусть США признают государством-террористом". Я говорю: "Так точно". То есть он лично контролирует этот вопрос и определил его как приоритет. Американцы сопротивляются пока что. Потому что для их страны это будет иметь очень серьезные последствия для отношений с Россией", – подчеркнул Кулеба.
Кулеба: В сентябре 2021-го в Госдепе нам с Ермаком сказали: "Ну что, ребята? Копайте траншеи". Читайте полную версию интервью
Украинские власти неоднократно призывали Запад признать Россию государством-террористом или государством – спонсором терроризма.
28 июля Сенат США одобрил резолюцию в которой призвал Госдепартамент признать Россию государством – спонсором терроризма из-за ее действий в Чечне, Грузии, Сирии и в Украине.
Такое признание критически не повлияет на санкции США против России, поскольку почти все ограничения, налагаемые на страну – спонсора терроризма, уже введены. Однако этот статус предполагает для США введение санкций и против тех государств, которые продолжают торговать со спонсором терроризма.
2 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия может разорвать дипломатические отношения с США, если Вашингтон объявит РФ страной – спонсором терроризма.