Кулеба об исключениях из вероятного запрета на въезд россиянам в Европу: Мы реально говорим о единичных случаях

"В каждой стране есть: первое – статус политического беженца; второе – исключение на въезд по гуманитарным причинам. То есть мы должны понимать, что мы реально говорим о единичных случаях", – сказал он.
Украинский дипломат считает, что "в этом трагедия России современной".
"Они количество здравомыслящих людей свели до единичных случаев. [...] В целом, конечно, русский народ разделяет ответственность с президентом [России Владимиром] Путиным за эту войну", – объяснил Кулеба.
Он выразил уверенность, что для тех россиян, которые поддерживают Украину активно – такие, как музыкант Андрей Макаревич, писатель Виктор Шендерович, артист Максим Галкин – будут найдены решения "на гуманитарных основаниях".
Кулеба: В сентябре 2021-го в Госдепе нам с Ермаком сказали: "Ну что, ребята? Копайте траншеи". Читайте полную версию интервью
После полномасштабного вторжения в Украину, которое Россия начала 24 февраля, появилась идея ограничить зарубежные поездки россиян.
Спецпредставитель МИД Украины по вопросам санкционной политики Алексей Макеев заявлял 25 июля, что в заявлении на получение визы, к примеру, в Германию или Францию граждане России должны отвечать на вопросы о войне в Украине.
25 июля глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что Эстония готовит предложения к Евросоюзу о приостановке выдачи шенгенских виз гражданам РФ. Он отметил, что страна хочет предложить ЕС не выдавать визы россиянам на обычных условиях, как это уже делает Эстония. Правительство Эстонии 28 июля утвердило постановление, которое запрещает предоставление российским гражданам временного вида на жительство или виз с целью обучения в этой стране.
Также 22 июня стало известно, что Чехия не будет выдавать визы и вид на жительство гражданам РФ и Беларуси как минимум до конца марта 2023 года.
Сейчас визовые ограничения действуют для граждан РФ, которые включены в санкционные списки Евросоюза.