Кулеба об исключениях из вероятного запрета на въезд россиянам в Европу: Мы реально говорим о единичных случаях

"В каждой стране есть: первое – статус политического беженца; второе – исключение на въезд по гуманитарным причинам. То есть мы должны понимать, что мы реально говорим о единичных случаях", – сказал он.

Украинский дипломат считает, что "в этом трагедия России современной".

"Они количество здравомыслящих людей свели до единичных случаев. [...] В целом, конечно, русский народ разделяет ответственность с президентом [России Владимиром] Путиным за эту войну", – объяснил Кулеба.

Он выразил уверенность, что для тех россиян, которые поддерживают Украину активно – такие, как музыкант Андрей Макаревич, писатель Виктор Шендерович, артист Максим Галкин – будут найдены решения "на гуманитарных основаниях".

Кулеба: В сентябре 2021-го в Госдепе нам с Ермаком сказали: "Ну что, ребята? Копайте траншеи". Читайте полную версию интервью

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube