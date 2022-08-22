Эстония будет добавиться полного эмбарго на российские энергоносители – глава МИД

По его словам, ЕС должен "сильно поднять цену агрессии" до наступления зимы, поскольку действующих санкций недостаточно, чтобы заставить президента РФ Владимира Путина закончить войну.
Глава МИД Эстонии также считает, что новый санкционный пакет должен включать запрет на въезд в ЕС для граждан России и санкции против новых групп товаров.
Рейнсалу заявил, что Россия играет на усталости Европы, и ЕС должен показать, что "это ложная надежда". Дипломат заверил, что Эстония "готова помогать Украине и давить на Россию настолько, что РФ будет вынуждена отступить".
После вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада и Евросоюз ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.
Пятый пакет санкций был согласован 7 апреля. С тех пор послы ЕС согласовали еще два пакета – шестой 2 июня и седьмой – 21 июня.
По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 8,5 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – 11,5 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.