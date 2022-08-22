Эстония будет добавиться полного эмбарго на российские энергоносители – глава МИД

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу настаивает на более жестких санкциях в отношении России Фото: ЕРА

По его словам, ЕС должен "сильно поднять цену агрессии" до наступления зимы, поскольку действующих санкций недостаточно, чтобы заставить президента РФ Владимира Путина закончить войну.

Глава МИД Эстонии также считает, что новый санкционный пакет должен включать запрет на въезд в ЕС для граждан России и санкции против новых групп товаров.

Рейнсалу заявил, что Россия играет на усталости Европы, и ЕС должен показать, что "это ложная надежда". Дипломат заверил, что Эстония "готова помогать Украине и давить на Россию настолько, что РФ будет вынуждена отступить".