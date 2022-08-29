"Нравится это или нет". Сийярто заявил, что Венгрия продолжит переговоры с "Газпромом" об увеличении поставок российского газа

Министр заявил, что Венгрия продолжит переговоры с россиянами об увеличении поставок газа в Венгрию, "нравится это или нет". По словам Сийярто, он рассчитывает в ближайшие дни доработать и подписать соглашение с "Газпромом" об увеличении суточных поставок.
Сийярто не сообщил никаких подробностей об объемах или ценах.
Издание указывает, что по по долгосрочному соглашению с Россией, подписанному в прошлом году, до начала войны в Украине, Венгрия получает 3,5 млрд м3 газа в год через Болгарию и Сербию и еще 1 млрд м3 по трубопроводу. из Австрии.
Соглашение с "Газпромом" рассчитано на 15 лет, пишет Reuters.
По данным издания, запасы Венгрии по состоянию на 1 августа составляют 3,25 миллиарда м3 газа, это более 51% от общей емкости хранилищ страны.
Сийярто 21 июля ездил в Москву договариваться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым о дополнительных поставках газа в Венгрию. По данным Reuters, речь шла о получении 700 млн м3 газа в дополнение к существующему долгосрочному соглашению о поставках с Россией.
После вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.
Весной Венгрия несколько недель блокировала шестой пакет санкций ЕС, в который входит частичное эмбарго на нефть. Сийярто 6 июля сказал, что Венгрия не может отказаться от российской нефти. По его словам, "это физически невозможно".
Европейская комиссия представила план сокращения использования газа в странах ЕС на 15% на фоне сокращения поставок российского газа по "Северному потоку" до 20% от мощности трубопровода.
Министры энергетики стран ЕС 26 июля утвердили срочный план экономии газа. Венгрия, по данным СМИ, голосовала против.
5 августа Европейский союз окончательно согласовал план экономии газа. Согласно постановлению, страны ЕС соглашаются добровольно снизить потребление топлива, используя любые меры на свой выбор.
23 августа Венгрия выступила против новых энергетических санкций против РФ и визовых ограничений для россиян.