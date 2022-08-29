"Нравится это или нет". Сийярто заявил, что Венгрия продолжит переговоры с "Газпромом" об увеличении поставок российского газа

Министр заявил, что Венгрия продолжит переговоры с россиянами об увеличении поставок газа в Венгрию, "нравится это или нет". По словам Сийярто, он рассчитывает в ближайшие дни доработать и подписать соглашение с "Газпромом" об увеличении суточных поставок.

Сийярто не сообщил никаких подробностей об объемах или ценах.

Издание указывает, что по по долгосрочному соглашению с Россией, подписанному в прошлом году, до начала войны в Украине, Венгрия получает 3,5 млрд м3 газа в год через Болгарию и Сербию и еще 1 млрд м3 по трубопроводу. из Австрии.

Соглашение с "Газпромом" рассчитано на 15 лет, пишет Reuters.

По данным издания, запасы Венгрии по состоянию на 1 августа составляют 3,25 миллиарда м3 газа, это более 51% от общей емкости хранилищ страны.

Сийярто 21 июля ездил в Москву договариваться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым о дополнительных поставках газа в Венгрию. По данным Reuters, речь шла о получении 700 млн м3 газа в дополнение к существующему долгосрочному соглашению о поставках с Россией.