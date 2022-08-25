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Зеленский: Не будет больше такого игрока на энергорынке Европы, как Россия

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Зеленский: Если в России думают, что этой зимой поставят на колени Европу в целом, или Украину, или другие страны, то это провальный расчет
Зеленский: Если в России думают, что этой зимой поставят на колени Европу в целом, или Украину, или другие страны, то это провальный расчет
Фото: president.gov.ua

Российская антиевропейская энергетическая политика носит разрушительный характер для самой России, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Об этом он сказал 25 августа в вечернем обращении, опубликованном Офисом президента.

Зеленский отметил, что "из-за российского газового шантажа цены на газ в Европе за эти сутки уже превысили уровень $3300 за 1 тыс. м³".

"И эта российская антиевропейская политика носит действительно разрушительный характер, но в стратегической перспективе – для самой России. Не будет больше такого игрока на энергорынке Европы, как Россия", – сказал президент.

Он признал, что сейчас ситуация "очень опасная, очень острая".

"Но большинство европейских стран подошли к энергетической проблематике очень ответственно и делают все, чтобы адаптироваться, чтобы защититься. Если кто-то там в России думает, что этой зимой поставит на колени Европу в целом, Украину или другие отдельные страны, то это провальный расчет", – подчеркнул Зеленский. 

По его мнению, Европа "достаточно крепка, чтобы исправить ошибки прошлого", стать независимой от российской энергосистемы, российских энергоносителей и не уступать шантажу "Газпрома".

Президент добавил, что Украина тесно координирует с партнерами действия в вопросах энергетики.

"Правительство Украины, наши государственные компании делают все, чтобы мы были готовы пройти этот зимний сезон, а он действительно будет самым сложным в нашей истории", – сказал Зеленский.

Контекст:

После вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.

3 июня Европейский совет утвердил шестой пакет санкций, который, в частности, включает поэтапный отказ от российской нефти. Из-за этого Россия может недополучить около $22 млрд доходов, считает Bloomberg.

Совет Европейского союза 5 августа утвердил постановление о снижении потребления газа в странах ЕС на 15% на фоне сокращения поставок российского газа по "Северному потоку" до 20% от мощности трубопровода.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что "Газпром" намеренно держит свои хранилища полупустыми. При этом в 12 странах – членах ЕС российские поставки уже ограничены или полностью прекращены. Поэтому Европа должна быть готова к худшему сценарию – к полной остановке поставок газа рано или поздно, предупредила глава Еврокомиссии.

Теги: Газпром, газ, энергетика, цены, Европейский союз, Владимир Зеленский, российский газ, цена на газ
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