Зеленский: Не будет больше такого игрока на энергорынке Европы, как Россия

Зеленский отметил, что "из-за российского газового шантажа цены на газ в Европе за эти сутки уже превысили уровень $3300 за 1 тыс. м³".
"И эта российская антиевропейская политика носит действительно разрушительный характер, но в стратегической перспективе – для самой России. Не будет больше такого игрока на энергорынке Европы, как Россия", – сказал президент.
Он признал, что сейчас ситуация "очень опасная, очень острая".
"Но большинство европейских стран подошли к энергетической проблематике очень ответственно и делают все, чтобы адаптироваться, чтобы защититься. Если кто-то там в России думает, что этой зимой поставит на колени Европу в целом, Украину или другие отдельные страны, то это провальный расчет", – подчеркнул Зеленский.
По его мнению, Европа "достаточно крепка, чтобы исправить ошибки прошлого", стать независимой от российской энергосистемы, российских энергоносителей и не уступать шантажу "Газпрома".
Президент добавил, что Украина тесно координирует с партнерами действия в вопросах энергетики.
"Правительство Украины, наши государственные компании делают все, чтобы мы были готовы пройти этот зимний сезон, а он действительно будет самым сложным в нашей истории", – сказал Зеленский.
После вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.
3 июня Европейский совет утвердил шестой пакет санкций, который, в частности, включает поэтапный отказ от российской нефти. Из-за этого Россия может недополучить около $22 млрд доходов, считает Bloomberg.
Совет Европейского союза 5 августа утвердил постановление о снижении потребления газа в странах ЕС на 15% на фоне сокращения поставок российского газа по "Северному потоку" до 20% от мощности трубопровода.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что "Газпром" намеренно держит свои хранилища полупустыми. При этом в 12 странах – членах ЕС российские поставки уже ограничены или полностью прекращены. Поэтому Европа должна быть готова к худшему сценарию – к полной остановке поставок газа рано или поздно, предупредила глава Еврокомиссии.