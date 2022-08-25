Зеленский: Не будет больше такого игрока на энергорынке Европы, как Россия

Зеленский: Если в России думают, что этой зимой поставят на колени Европу в целом, или Украину, или другие страны, то это провальный расчет Фото: president.gov.ua

Зеленский отметил, что "из-за российского газового шантажа цены на газ в Европе за эти сутки уже превысили уровень $3300 за 1 тыс. м³".

"И эта российская антиевропейская политика носит действительно разрушительный характер, но в стратегической перспективе – для самой России. Не будет больше такого игрока на энергорынке Европы, как Россия", – сказал президент.

Он признал, что сейчас ситуация "очень опасная, очень острая".

"Но большинство европейских стран подошли к энергетической проблематике очень ответственно и делают все, чтобы адаптироваться, чтобы защититься. Если кто-то там в России думает, что этой зимой поставит на колени Европу в целом, Украину или другие отдельные страны, то это провальный расчет", – подчеркнул Зеленский.

По его мнению, Европа "достаточно крепка, чтобы исправить ошибки прошлого", стать независимой от российской энергосистемы, российских энергоносителей и не уступать шантажу "Газпрома".

Президент добавил, что Украина тесно координирует с партнерами действия в вопросах энергетики.

"Правительство Украины, наши государственные компании делают все, чтобы мы были готовы пройти этот зимний сезон, а он действительно будет самым сложным в нашей истории", – сказал Зеленский.