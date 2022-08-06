Зеленский: Вместо того, чтобы поставлять газ в Европу, Россия просто сжигает его, чтобы пострадали обычные европейцы

"На энергорынке, и особенно для европейских потребителей, ситуация продолжает быть очень опасной из-за циничного и просчитанного газового шантажа России. Вместо того, чтобы поставлять газ на территорию Европы согласно контрактам, Россия даже просто сжигает его – и уже не одну неделю. Зачем она это делает? Чтобы цены в Европе еще больше выросли, чтобы обычные европейцы пострадали еще больше и чтобы всем на континенте было еще сложнее подготовиться к зиме", – сказал Зеленский.

По его словам, это проявление сознательной антиевропейской и античеловеческой политики России, а также следствие старых ошибок европейцев, не желавших видеть, что "Газпром" и российские газопроводы в обход Украины – это "такое же оружие для России, как танки, как артиллерия".

"А мишень для них – каждый из нас, каждый в Европе. И защищаться сейчас мы должны все вместе. Вместе готовиться к новому отопительному сезону. Вместе отвечать на любые провокации России в энергосфере. Вместе нарабатывать санкционные шаги в ответ на российский шантаж и террор", – призвал Зеленский.