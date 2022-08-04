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"Газпром" сжигает предназначенный для "Северного потока" газ на границе с Финляндией. Фото

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Факел горящего газа на российском газопроводе виден издалека
Факел горящего газа на российском газопроводе виден издалека
Фото: yle.fi

На компрессорной станции "Портовая" газопровода "Северный поток" российский "Газпром" сжигает газ, предназначенный для транспортировки в Европейский союз. Об этом сообщает финское издание Yle.

Факел огня на территории газопровода пылает уже несколько недель, его можно увидеть даже в Финляндии, говорится в сообщении. Согласно спутниковым снимкам системы мониторинга пожаров НАСА, пламя появилось 17 июня и сохраняется по сегодняшний день.

Агентство отмечает, что факельное сжигание означает контролируемое и преднамеренное уничтожение топлива. Директор по коммуникациям финской энергетической компании Gasum Ольга Вяйсянен рассказала журналистам, что оно применяется, если газ не может быть доставлен потребителю или потребитель не может его принять.

По словам Вяйсянен, длительное факельное сжигание могло быть вызвано именно аварийной ситуацией.

Петтери Таалас, генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации, заявил агентству, что при сжигании в факелах образуется так называемый черный углерод, то есть пыль сажи, которая ускоряет таяние при попадании на снег и лед. Это, в свою очередь, ускоряет изменение климата в северных регионах.

Контекст:

23 марта президент РФ Владимир Путин заявил о решении перевести оплату за поставки российского газа в "недружественные" страны в российские рубли. В Кремле добавили, что не будут поставлять газ в страны, отказавшиеся платить в рублях.

17 мая Gasum заявила, что отказывается переходить на оплату газа в рублях по требованию России и намерена оспорить это в арбитраже.

Эстонская телерадиокомпания ERR сообщала, что Эстония и Финляндия договорились о совместной аренде плавучего терминала сжиженного природного газа (СПГ), чтобы гарантировать поставки газа в обе страны.

21 мая  "Газпром" прекратил поставки газа в Финляндию. Как сообщало агентство Reuters, Финляндия импортировала большую часть своего газа из России, но на газ приходится лишь около 5% ее годового потребления энергии.

Теги: Газпром, газ, Финляндия, Северный поток
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