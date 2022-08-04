"Газпром" сжигает предназначенный для "Северного потока" газ на границе с Финляндией. Фото

Факел огня на территории газопровода пылает уже несколько недель, его можно увидеть даже в Финляндии, говорится в сообщении. Согласно спутниковым снимкам системы мониторинга пожаров НАСА, пламя появилось 17 июня и сохраняется по сегодняшний день.

Агентство отмечает, что факельное сжигание означает контролируемое и преднамеренное уничтожение топлива. Директор по коммуникациям финской энергетической компании Gasum Ольга Вяйсянен рассказала журналистам, что оно применяется, если газ не может быть доставлен потребителю или потребитель не может его принять.

По словам Вяйсянен, длительное факельное сжигание могло быть вызвано именно аварийной ситуацией.

Петтери Таалас, генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации, заявил агентству, что при сжигании в факелах образуется так называемый черный углерод, то есть пыль сажи, которая ускоряет таяние при попадании на снег и лед. Это, в свою очередь, ускоряет изменение климата в северных регионах.