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Гаага просит временно освободить ее от исполнения санкций ЕС против России. Город не может найти замену "Газпрому"

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"Газпром" поставляет газ многим европейским городам, первый из которых - Гаага - уже заговорил об отсрочке санкций
"Газпром" поставляет газ многим европейским городам, первый из которых - Гаага - уже заговорил об отсрочке санкций
Фото: EPA

Власти Гааги (Нидерланды) будут просить временно освободить город от исполнения санкций Европейского союза против России, сообщает 25 августа Reuters со ссылкой на письмо члена городского совета.

Город, пишет Reuters, не может быстро найти поставщика газа на замену "Газпрому", с которым у муниципалитета Гааги есть действующий контракт. Гаага просила отсрочку до 1 января 2023 года, чтобы гарантировать безопасность поставок и облегчить переговоры.

Город заявил, что в июне и июле провел общеевропейский тендер, но не смог привлечь ни одного предложения от потенциальных поставщиков, сказано в материале агентства.

В Гааге рассчитывают, что индивидуальные переговоры с поставщиками "наверняка" приведут к соглашению, но не ранее крайнего срока 10 октября (санкции ЕС, введенные против России из-за вторжения в Украину, обязуют правительства и другие государственные структуры прекратить действующие контракты с российскими компаниями до 10 октября. – "ГОРДОН").

В Гааге ожидают, что любой новый контракт, который должен вступить в силу 1 января, будет значительно дороже, чем нынешнее соглашение города с "Газпромом".

Reuters подчеркивает, что Гаага – один из многих городов Нидерландов, у которых есть контракт с "Газпромом" на поставку энергоносителей, но он первым заявил, что попросит освобождения от санкций.

Контекст:

После вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.

Совет Европейского союза 5 августа утвердил постановление о снижении потребления газа в странах ЕС на 15% на фоне сокращения поставок российского газа по "Северному потоку" до 20% от мощности трубопровода.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что российский "Газпром" намеренно держит свои хранилища полупустыми. При этом в 12 странах – членах ЕС российские поставки уже ограничены или полностью прекращены. Поэтому Европа должна быть готова к худшему сценарию – к полной остановке поставок газа рано или поздно, предупредила глава Еврокомиссии.

Цены на газ в Европе по данным на 25 августа превысили $3,3 тыс. за тыс. м3

Теги: Газпром, Россия, Украина, санкции, Нидерланды, Еврокомиссия, экономика, Совет Европы, цены, Гаага, тендер, Урсула фон дер Ляйен, Европа, безопасность, Reuters, российский газ, ЕС
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