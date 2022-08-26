Гаага просит временно освободить ее от исполнения санкций ЕС против России. Город не может найти замену "Газпрому"

Город, пишет Reuters, не может быстро найти поставщика газа на замену "Газпрому", с которым у муниципалитета Гааги есть действующий контракт. Гаага просила отсрочку до 1 января 2023 года, чтобы гарантировать безопасность поставок и облегчить переговоры.
Город заявил, что в июне и июле провел общеевропейский тендер, но не смог привлечь ни одного предложения от потенциальных поставщиков, сказано в материале агентства.
В Гааге рассчитывают, что индивидуальные переговоры с поставщиками "наверняка" приведут к соглашению, но не ранее крайнего срока 10 октября (санкции ЕС, введенные против России из-за вторжения в Украину, обязуют правительства и другие государственные структуры прекратить действующие контракты с российскими компаниями до 10 октября. – "ГОРДОН").
В Гааге ожидают, что любой новый контракт, который должен вступить в силу 1 января, будет значительно дороже, чем нынешнее соглашение города с "Газпромом".
Reuters подчеркивает, что Гаага – один из многих городов Нидерландов, у которых есть контракт с "Газпромом" на поставку энергоносителей, но он первым заявил, что попросит освобождения от санкций.
После вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.
Совет Европейского союза 5 августа утвердил постановление о снижении потребления газа в странах ЕС на 15% на фоне сокращения поставок российского газа по "Северному потоку" до 20% от мощности трубопровода.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что российский "Газпром" намеренно держит свои хранилища полупустыми. При этом в 12 странах – членах ЕС российские поставки уже ограничены или полностью прекращены. Поэтому Европа должна быть готова к худшему сценарию – к полной остановке поставок газа рано или поздно, предупредила глава Еврокомиссии.
Цены на газ в Европе по данным на 25 августа превысили $3,3 тыс. за тыс. м3