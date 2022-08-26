Гаага просит временно освободить ее от исполнения санкций ЕС против России. Город не может найти замену "Газпрому"

"Газпром" поставляет газ многим европейским городам, первый из которых - Гаага - уже заговорил об отсрочке санкций Фото: EPA

Город, пишет Reuters, не может быстро найти поставщика газа на замену "Газпрому", с которым у муниципалитета Гааги есть действующий контракт. Гаага просила отсрочку до 1 января 2023 года, чтобы гарантировать безопасность поставок и облегчить переговоры.

Город заявил, что в июне и июле провел общеевропейский тендер, но не смог привлечь ни одного предложения от потенциальных поставщиков, сказано в материале агентства.

В Гааге рассчитывают, что индивидуальные переговоры с поставщиками "наверняка" приведут к соглашению, но не ранее крайнего срока 10 октября (санкции ЕС, введенные против России из-за вторжения в Украину, обязуют правительства и другие государственные структуры прекратить действующие контракты с российскими компаниями до 10 октября. – "ГОРДОН").

В Гааге ожидают, что любой новый контракт, который должен вступить в силу 1 января, будет значительно дороже, чем нынешнее соглашение города с "Газпромом".

Reuters подчеркивает, что Гаага – один из многих городов Нидерландов, у которых есть контракт с "Газпромом" на поставку энергоносителей, но он первым заявил, что попросит освобождения от санкций.