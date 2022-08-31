Украина накопила 13 млрд м³ газа

Он отметил, что до 15 октября, по прогнозным расчетам, будет уже около 14,4 млрд м³. По словам Макогона, с такими запасами "реально пройти умеренную зиму", поскольку на сегодняшний день потребление газа значительно сократилось.

Но фактор военной угрозы повышает риски стабильного прохождения отопительного сезона, заявил Макогон, добавив, что считает целесообразным накопить еще дополнительные объемы газа.

По словам директора оператора системы, транспортные маршруты для приема газа из Польши, Словакии и Венгрии готовы к импорту в объеме 54 млн м³ в сутки.

По состоянию на середину августа было накоплено 12,6 млрд м³ газа.