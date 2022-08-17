Украина накопила 12,6 млрд м³ газа и 1,89 млн тонн угля – Минрегион

Об этом 17 августа в ходе селекторного совещания премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля с руководителями областей сообщили в Министерстве развития общин и территорий, пишет пресс-центр Кабмина.

"Украина накопила 12,6 млрд м³ газа и 1,89 млн тонн угля. Области также предоставили комплексные планы оперативного реагирования в кризисных ситуациях, которые могут возникнуть при прохождении осенне-зимнего периода", – говорится в сообщении.

Шмыгаль в ходе совещания отметил и важность обеспечения достаточного количества альтернативных видов топлива, в частности древесины, добавили в Кабмине.

"В Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов сообщили, что все лесхозы имеют соответствующие планы, и на сегодняшний день у государства есть возможность заготовить 2,3 млн м³ древесины", – сказано в сообщении.

По словам Шмыгаля, Украина, как и Европа, "должна предложить ответ на вызовы", с которыми ей предстоит столкнуться в течение осенне-зимнего периода. Премьер напомнил, что в ЕС согласовали добровольное уменьшение потребления энергоресурсов на 15% в связи с войной в Украине и кризисом, вызванным РФ.