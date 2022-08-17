Украина накопила 12,6 млрд м³ газа и 1,89 млн тонн угля – Минрегион

Об этом 17 августа в ходе селекторного совещания премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля с руководителями областей сообщили в Министерстве развития общин и территорий, пишет пресс-центр Кабмина.
"Украина накопила 12,6 млрд м³ газа и 1,89 млн тонн угля. Области также предоставили комплексные планы оперативного реагирования в кризисных ситуациях, которые могут возникнуть при прохождении осенне-зимнего периода", – говорится в сообщении.
Шмыгаль в ходе совещания отметил и важность обеспечения достаточного количества альтернативных видов топлива, в частности древесины, добавили в Кабмине.
"В Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов сообщили, что все лесхозы имеют соответствующие планы, и на сегодняшний день у государства есть возможность заготовить 2,3 млн м³ древесины", – сказано в сообщении.
По словам Шмыгаля, Украина, как и Европа, "должна предложить ответ на вызовы", с которыми ей предстоит столкнуться в течение осенне-зимнего периода. Премьер напомнил, что в ЕС согласовали добровольное уменьшение потребления энергоресурсов на 15% в связи с войной в Украине и кризисом, вызванным РФ.
7 июня в Украине создали штаб по подготовке к отопительному сезону во время военного положения, сообщала пресс-служба правительства. Штаб возглавил министр развития общин и территорий Алексей Чернышов. Задача штаба – сбалансирование энергосистемы, ремонты и оперативное решение проблем. Этот отопительный сезон власти назвали "самым тяжелым в истории".
Шмыгаль заявлял, что из-за войны, которую Россия начала в Украине, и постоянных обстрелов инфраструктуры убытки энергетической системы и энергетиков уже "достигли десятков миллиардов гривен".
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал ремонтную программу для ТЭС, ТЭЦ и котельных, в частности для тех, которые были повреждены или полностью разбиты ударами российских войск. Зеленский также подчеркнул, что в этот отопительный период Украина не будет продавать газ и уголь за границу.
В июне Кабмин поручил "Нафтогазу" накопить к началу отопительного сезона минимум 19 млрд м³ газа.
19 июля Кабмин принял решение зафиксировать цену на газ (по 7,40 грн за 1 м³) для всех производителей тепла до конца мая 2023 года. По словам премьера, неизменная цена на газ для всех предприятий теплокоммунэнерго позволит местным властям не повышать тарифы ни на тепло, ни на горячее водоснабжение.