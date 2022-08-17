"Согласно плану". Шмыгаль сообщил, что готовность объектов жилого фонда в Украине к отопительному сезону составляет 72%

Об этом глава Кабмина сообщил в Facebook, по итогам селекторного совещания с руководителями областей 17 августа.

Шмыгаль отметил, что одной из тем совещания была подготовка к отопительному сезону 2022/2023.

"Готовность объектов жилого фонда к осенне-зимнему периоду уже составляет 72%, а тепловых сетей – 74%. Подготовка идет согласно плану", – написал премьер.

По словам Шмыгаля, на совещание также был рассмотрен вопрос "реализации мер по уменьшению потребления энергоресурсов", в частности – перевод теплогенерирующих предприятий на альтернативные виды энергии и термомодернизация.