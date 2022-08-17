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"Согласно плану". Шмыгаль сообщил, что готовность объектов жилого фонда в Украине к отопительному сезону составляет 72%

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Готовность тепловых сетей в Украине к осенне-зимнему периоду составляет 74%, отметил Шмыгаль
Готовность тепловых сетей в Украине к осенне-зимнему периоду составляет 74%, отметил Шмыгаль
Фото: kmu.gov.ua (архив)

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль дал поручение обладминистрациям совместно с органами местного самоуправления "обеспечить создание резервных запасов материалов, оборудования и топлива".

Об этом глава Кабмина сообщил в Facebook, по итогам селекторного совещания с руководителями областей 17 августа.

Шмыгаль отметил, что одной из тем совещания была подготовка к отопительному сезону 2022/2023.

"Готовность объектов жилого фонда к осенне-зимнему периоду уже составляет 72%, а тепловых сетей – 74%. Подготовка идет согласно плану", – написал премьер.

По словам Шмыгаля, на совещание также был рассмотрен вопрос "реализации мер по уменьшению потребления энергоресурсов", в частности – перевод теплогенерирующих предприятий на альтернативные виды энергии и термомодернизация.

https://www.facebook.com/dshmyhal/posts/pfbid0QpchfskPFbBSg4joTrZ3BMNsjwRdy5iGuyGV7jJjuAJt9WkuftAWL7R4RJ35n41zl

Контекст:

7 июня в Украине создали штаб по подготовке к отопительному сезону во время военного положения, сообщала пресс-служба правительства. Штаб возглавил министр развития общин и территорий Алексей Чернышов. Задача штаба – сбалансирование энергосистемы, ремонты и оперативное решение проблем. Этот отопительный сезон власти назвали "самым тяжелым в истории".

Шмыгаль заявлял, что из-за войны, которую Россия начала в Украине, и постоянных обстрелов инфраструктуры убытки энергетической системы и энергетиков уже "достигли десятков миллиардов гривен".

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал ремонтную программу для ТЭС, ТЭЦ и котельных, в частности для тех, которые были повреждены или полностью разбиты ударами российских войск. Зеленский также подчеркнул, что в этот отопительный период Украина не будет продавать газ и уголь за границу.

19 июля Кабмин принял решение зафиксировать цену на газ (по 7,40 грн за м³) для всех производителей тепла до конца мая 2023 года. По словам премьера, неизменная цена на газ для всех предприятий теплокоммунэнерго позволит местным властям не повышать тарифы ни на тепло, ни на горячее водоснабжение.

Теги: Украина, правительство, отопительный сезон, инфраструктура, премьер-министр, Денис Шмыгаль, Кабмин
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