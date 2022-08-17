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"Оснований для волнения нет". В ГК "Нафтогаз України" сообщили, что цена на газ для населения не изменится до 1 мая

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Тарифный план "Фиксированный" 7,96 грн/м&sup3; действует до конца апреля 2023 года, отметили в ГК "Нафтогаз України"
Тарифный план "Фиксированный" – 7,96 грн/м³ – действует до конца апреля 2023 года, отметили в ГК "Нафтогаз України"
Фото: depositphotos.com

Поставщик последней надежды – газоснабжающая компания (ГК) "Нафтогаз України" проинформировала 17 августа в Facebook, что цена на газ для населения не изменится до конца отопительного сезона.

"Отопительный сезон" – страшные для украинцев слова, однако оснований для волнения нет. Ведь тарифный план "Фиксированный" – 7,96 грн/м³ – действует до конца апреля 2023 года. Следует отметить, что цена неизменная и довоенная. "Нафтогаз" работает в режиме нон-стоп, чтобы бесперебойно обеспечить газом каждый дом, больницу, детский сад, воинскую часть и другие социальные объекты", – говорится в сообщении.

В ГК призвали украинцев "продолжать добросовестно оплачивать счета".

"К тому же 7,96 грн – это незначительные деньги в современных украинских реалиях… Каждый оплаченный счет – поддержка в тылу, шаг к победе и стабильный отопительный сезон 2022/2023", – отметили в компании.

В ГК "Нафтогаз України" также сравнили цену на газ для населения в Украине с тарифом в странах Европы.

"А вот в Европе тариф подорожал. К примеру, недавно в Литве цена достигла €1,02 за м³, или около 42 грн, в Молдове – 22,99 лея/ м³, или почти 44 грн, а в Польше – 6,64 злотых, или более 53 грн. Среди причин роста – увеличение закупочной цены природного газа на европейском рынке и газовый шантаж России", – резюмировали в компании.

Скриншот: Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" / Facebook
Скриншот: Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" / Facebook

Контекст:

7 июня в Украине создали штаб по подготовке к отопительному сезону во время военного положения, сообщала пресс-служба правительства. Штаб возглавил министр развития общин и территорий Алексей Чернышов. Задача штаба – сбалансирование энергосистемы, ремонты и оперативное решение проблем. Этот отопительный сезон власти назвали "самым тяжелым в истории".

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что из-за войны, которую Россия начала в Украине, и постоянных обстрелов инфраструктуры убытки энергетической системы и энергетиков уже "достигли десятков миллиардов гривен".

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал ремонтную программу для ТЭС, ТЭЦ и котелен, в частности для тех, которые были повреждены или полностью разбиты ударами российских войск. Зеленский также подчеркнул, что в этот отопительный период Украина не будет продавать газ и уголь за границу.

Еще в конце апреля правительство Украины приняло решение оставить цены на газ для населения и критически важных предприятий без изменений. 31 мая правительство утвердило цену, по которой газопоставляющая компания "Нафтогаз Трейдинг" будет реализовывать газ производителям тепловой энергии – 7420 грн (с НДС) за 1 тыс. м³.

Украина имеет в хранилищах 10 млрд м³ газа из необходимых 19 млрд м³ для прохождения следующего отопительного сезона, отмечал Шмыгаль в интервью, которое было опубликовано 3 июля.

29 июля Рада приняла закон о введении моратория на повышение тарифов на газ и тепловую энергию для населения на протяжении действия военного положения в Украине и шести месяцев после того, как оно будет прекращено или отменено.

Теги: Украина, газ, отопительный сезон, тарифы, украинцы, население, ГК Нафтогаз України, цена на газ
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