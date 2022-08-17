"Оснований для волнения нет". В ГК "Нафтогаз України" сообщили, что цена на газ для населения не изменится до 1 мая

"Отопительный сезон" – страшные для украинцев слова, однако оснований для волнения нет. Ведь тарифный план "Фиксированный" – 7,96 грн/м³ – действует до конца апреля 2023 года. Следует отметить, что цена неизменная и довоенная. "Нафтогаз" работает в режиме нон-стоп, чтобы бесперебойно обеспечить газом каждый дом, больницу, детский сад, воинскую часть и другие социальные объекты", – говорится в сообщении.

В ГК призвали украинцев "продолжать добросовестно оплачивать счета".

"К тому же 7,96 грн – это незначительные деньги в современных украинских реалиях… Каждый оплаченный счет – поддержка в тылу, шаг к победе и стабильный отопительный сезон 2022/2023", – отметили в компании.

В ГК "Нафтогаз України" также сравнили цену на газ для населения в Украине с тарифом в странах Европы.

"А вот в Европе тариф подорожал. К примеру, недавно в Литве цена достигла €1,02 за м³, или около 42 грн, в Молдове – 22,99 лея/ м³, или почти 44 грн, а в Польше – 6,64 злотых, или более 53 грн. Среди причин роста – увеличение закупочной цены природного газа на европейском рынке и газовый шантаж России", – резюмировали в компании.