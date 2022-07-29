Рада приняла закон о введении моратория на повышение тарифов на газ и тепловую энергию для населения

Рада приняла закон о введении моратория на повышение тарифов на тепло для населения после почти двух месяцев дискуссий, отметил нардеп Железняк Фото: rada.gov.ua

За соответствующий документ проголосовали 260 народных депутатов, говорится в карточке к законопроекту, опубликованной на сайте парламента.

"После почти двух месяцев дискуссий Рада приняла законопроект №7427, предусматривающий установление моратория на повышение тарифов на тепло для населения за счет привлечения более 125 млрд грн (от международных партнеров) на покрытие разницы тарифов", – написал в Telegram нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.

Согласно тексту документа, на протяжении действия военного положения в Украине и шести месяцев после того, как оно будет прекращено или отменено, запрещается повышать тарифы на услуги по распределению природного газа и тарифы на тепловую энергию, а также на услуги поставки тепловой энергии и поставки горячей воды для всех категорий потребителей.

"Также законопроект предусматривает, что в течение указанного периода цена на природный газ для бытовых потребителей не подлежит увеличению от цены, применявшейся в отношениях между поставщиком и бытовыми потребителями по состоянию на 24 февраля 2022 года", – отмечается (.docx) в пояснительной записке к документу.

19 июля Рада не приняла законопроект №7427 во втором чтении и отправила на доработку с сокращенными сроками. В тот же день Кабинет Министров Украины принял решение зафиксировать цену на газ для всех производителей тепла до конца мая 2023 года.