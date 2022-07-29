Рада приняла закон о введении моратория на повышение тарифов на газ и тепловую энергию для населения

За соответствующий документ проголосовали 260 народных депутатов, говорится в карточке к законопроекту, опубликованной на сайте парламента.
"После почти двух месяцев дискуссий Рада приняла законопроект №7427, предусматривающий установление моратория на повышение тарифов на тепло для населения за счет привлечения более 125 млрд грн (от международных партнеров) на покрытие разницы тарифов", – написал в Telegram нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.
Согласно тексту документа, на протяжении действия военного положения в Украине и шести месяцев после того, как оно будет прекращено или отменено, запрещается повышать тарифы на услуги по распределению природного газа и тарифы на тепловую энергию, а также на услуги поставки тепловой энергии и поставки горячей воды для всех категорий потребителей.
"Также законопроект предусматривает, что в течение указанного периода цена на природный газ для бытовых потребителей не подлежит увеличению от цены, применявшейся в отношениях между поставщиком и бытовыми потребителями по состоянию на 24 февраля 2022 года", – отмечается (.docx) в пояснительной записке к документу.
19 июля Рада не приняла законопроект №7427 во втором чтении и отправила на доработку с сокращенными сроками. В тот же день Кабинет Министров Украины принял решение зафиксировать цену на газ для всех производителей тепла до конца мая 2023 года.
7 июня в Украине создали штаб по подготовке к отопительному сезону во время военного положения, сообщала пресс-служба правительства. Штаб возглавил министр развития общин и территорий Алексей Чернышов. Задача штаба – сбалансирование энергосистемы, ремонты и оперативное решение проблем. Этот отопительный сезон власти назвали "самым тяжелым в истории".
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что из-за войны, которую начала Россия в Украине, и постоянных обстрелов инфраструктуры убытки энергетической системы и энергетиков уже "достигли десятков миллиардов гривен".
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал ремонтную программу для ТЭС, ТЭЦ и котелен, в частности для тех, которые были повреждены или полностью разбиты ударами российских войск. Зеленский также подчеркнул, что в этот отопительный период Украина не будет продавать газ и уголь за границу.
Еще в конце апреля правительство Украины приняло решение оставить цены на газ для населения и критически важных предприятий без изменений. 31 мая правительство утвердило цену, по которой газопоставляющая компания "Нафтогаз Трейдинг" будет реализовывать газ производителям тепловой энергии – 7420 грн (с НДС) за 1 тыс. м³.
Украина имеет в хранилищах 10 млрд м³ газа из необходимых 19 млрд м³ для прохождения следующего отопительного сезона, отмечал Шмыгаль в интервью, которое было опубликовано 3 июля.