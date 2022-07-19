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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Раде не хватило голосов, чтоб принять мораторий на подорожание газа и и тепла. Законопроект отправлен на доработку

За проголосовали 220 депутатов, закон ожидает второе рассмотрение
За проголосовали 220 депутатов, закон ожидает второе рассмотрение
Фото: Верховна Рада України / Facebook

Верховная Рада отправила на повторное чтение законопроект №7427, который предусматривал мораторий на подорожание газа и отопления для потребителей в период военного времени. Об этом в Telegram сообщил депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

"За – 220. Рада не приняла законопроект во втором чтении и отправила на доработку с сокращенными сроками", – написал он.

Документ предусматривает, что во время войны и 6 месяцев после отмены военного положения цена на газ для бытовых потребителей не может быть больше, чем была по состоянию на 24 февраля 2022 года.

При этом поставщикам запрещается принуждать потребителей к оплате задолженности. Законопроект также предполагает, что разница между рыночной ценой на газ и ценой для населения будет компенсироваться из государственного бюджета.

Контекст:

7 июня в Украине создали штаб по подготовке к отопительному сезону во время военного положения, сообщала пресс-служба правительства.  Штаб возглавил министр развития общин и территорий Алексей Чернышев. Задача штаба сбалансирование энергосистемы, ремонты и оперативное решение проблем. Этот отопительный сезон власти назвали "самым тяжелым в истории".

Шмыгаль заявлял, что из-за войны, которую начала Россия в Украине, и постоянных обстрелов инфраструктуры, убытки энергетической системы и энергетиков уже "достигли десятков миллиардов гривен". 

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал ремонтную программу для ТЭС, ТЭЦ и котелен, в частности, для тех, которые были повреждены или полностью разбиты ударами российских войск. Зеленский также подчеркнул, что в этот отопительный период Украина не будет продавать газ и уголь за границу.

Еще в конце апреля правительство Украины приняло решение оставить цены на газ для населения и критически важных предприятий без изменений. 31 мая правительство утвердило цену, по которой газопоставляющая компания "Нафтогаз Трейдинг" будет реализовывать газ производителям тепловой энергии – 7420 грн (с НДС) за 1 тыс. м³.

Теги: Верховная Рада, газ, Алексей Гончаренко, отопление, законопроект, мораторий
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