Раде не хватило голосов, чтоб принять мораторий на подорожание газа и и тепла. Законопроект отправлен на доработку

"За – 220. Рада не приняла законопроект во втором чтении и отправила на доработку с сокращенными сроками", – написал он.

Документ предусматривает, что во время войны и 6 месяцев после отмены военного положения цена на газ для бытовых потребителей не может быть больше, чем была по состоянию на 24 февраля 2022 года.

При этом поставщикам запрещается принуждать потребителей к оплате задолженности. Законопроект также предполагает, что разница между рыночной ценой на газ и ценой для населения будет компенсироваться из государственного бюджета.