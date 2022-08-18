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Зеленский подписал закон о введении моратория на повышение тарифов на газ и тепловую энергию для населения

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Закон о введении моратория на повышение коммунальных тарифов для населения на протяжении действия военного положения 29 июля приняла Рада
Закон о введении моратория на повышение коммунальных тарифов для населения на протяжении действия военного положения 29 июля приняла Рада
Фото: depositphotos.com

Президент Украины Владимир Зеленский подписал правительственный закон о введении моратория на повышение тарифов на газ и тепловую энергию для населения.

Об этом говорится в карточке к законопроекту №7427 об "особенностях регулирования отношений на рынке природного газа и в сфере теплоснабжения во время военного положения и последующего восстановления", опубликованной на сайте парламента.

29 июля Рада приняла закон о введении моратория на повышение коммунальных тарифов для населения на протяжении действия военного положения в Украине и шести месяцев после того, как оно будет прекращено или отменено.

3 августа его подписал спикер парламента Руслан Стефанчук, 18 августа закон был "возвращен с подписью от президента", отмечается в карточке к документу.

Контекст:

7 июня в Украине создали штаб по подготовке к отопительному сезону во время военного положения, сообщала пресс-служба правительства. Штаб возглавил министр развития общин и территорий Алексей Чернышов. Задача штаба – сбалансирование энергосистемы, ремонты и оперативное решение проблем. Этот отопительный сезон власти назвали "самым тяжелым в истории".

Еще в конце апреля правительство Украины приняло решение оставить цены на газ для населения и критически важных предприятий без изменений. 31 мая правительство утвердило цену, по которой газопоставляющая компания "Нафтогаз Трейдинг" будет реализовывать газ производителям тепловой энергии – 7420 грн (с НДС) за 1 тыс. м³.

Украина имеет в хранилищах 12,6 млрд м³ газа из необходимых 19 млрд м³ для прохождения следующего отопительного сезона, отмечал 17 августа премьер-министр Денис Шмыгаль.

Теги: Украина, газ, отопительный сезон, тарифы, военное положение, Владимир Зеленский, закон, мораторий, президент, теплоснабжение, население, цена на газ
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