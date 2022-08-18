Зеленский подписал закон о введении моратория на повышение тарифов на газ и тепловую энергию для населения

Закон о введении моратория на повышение коммунальных тарифов для населения на протяжении действия военного положения 29 июля приняла Рада Фото: depositphotos.com

Об этом говорится в карточке к законопроекту №7427 об "особенностях регулирования отношений на рынке природного газа и в сфере теплоснабжения во время военного положения и последующего восстановления", опубликованной на сайте парламента.

29 июля Рада приняла закон о введении моратория на повышение коммунальных тарифов для населения на протяжении действия военного положения в Украине и шести месяцев после того, как оно будет прекращено или отменено.

3 августа его подписал спикер парламента Руслан Стефанчук, 18 августа закон был "возвращен с подписью от президента", отмечается в карточке к документу.