ГОРДОН
 
 
КИЕВ

"Не хочу успокаивать и говорить, что все будет хорошо". Кличко посоветовал киевлянам готовиться к холодам и перебоям с электричеством

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Киевские власти советуют запасаться на зиму теплой одеждой и одеялами
Киевские власти советуют запасаться на зиму теплой одеждой и одеялами
Фото: depositphotos.com

Этой зимой в Украине возможны перебои с электричеством и теплом, власти не исключают российских атак по критической инфраструктуре. Об этом предупредил мэр Киева Виталий Кличко в интервью "Бабелю", опубликованном 15 августа.

Отвечая на вопрос о прогнозах на эту зиму – хватит ли Киеву газа и электричества, к чему готовиться городу, – Кличко пообещал, что власти столицы "сделают все возможное и невозможное", что от них зависит, чтобы в домах было тепло, но этого может оказаться недостаточно.

"Не хочу успокаивать всех и говорить, что все будет хорошо. Мы живем в суровых реалиях и должны просчитывать разные сценарии. Газ – ответственность правительства, там нас заверили, что газ для населения будет и что дорожать он не будет. Это ожидание. Но мы не исключаем, что могут быть террористические акты, атаки по газонасосным станциям", – сказал он.

По словам Кличко, власти учитывают этот сценарий при подготовке к зиме – закупили генераторы и топливо для них. В первую очередь они предназначены для больниц, детских садов и школы.

"Но прошу каждого подготовить теплую домашнюю одежду, теплые одеяла, потому что не исключаем, что температура в домах будет на несколько градусов ниже нормы. Норма – 21 градус, а может быть 19 или 18", – отметил он.

Также, подчеркнул Кличко, возможны перебои с электричеством. 

"Если будут перебои с электричеством, у нас есть генераторы. Если не будет отопления или газа, у нас есть запасы мазута. Некоторое время мы сможем функционировать автономно. Но это достаточно короткий промежуток времени, который необходим, чтобы решить проблему", – сказал мэр. 

Он также сообщил, что если в марте в Киеве оставалось около 1 млн киевлян, сейчас, по данным мобильных операторов, в столице около 3 млн человек. Около 200 тыс. из них, по информации киевских властей, – переселенцы. Около 1 млн киевлян еще не вернулось в город.

Контекст:

7 июня в Украине создали штаб по подготовке к отопительному сезону во время военного положения, сообщала пресс-служба правительства. Штаб возглавил министр развития общин и территорий Алексей Чернышов. Задача штаба – сбалансирование энергосистемы, ремонты и оперативное решение проблем. Этот отопительный сезон власти назвали "самым тяжелым в истории".

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что из-за войны, которую Россия начала в Украине, и постоянных обстрелов инфраструктуры убытки энергетической системы и энергетиков уже "достигли десятков миллиардов гривен".

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал ремонтную программу для ТЭС, ТЭЦ и котелен, в частности для тех, которые были повреждены или полностью разбиты ударами российских войск. Зеленский также подчеркнул, что в этот отопительный сезон Украина не будет продавать газ и уголь за границу.

4 августа в Кабинете Министров Украины сообщили, что страна готова к отопительному сезону примерно на 60%.

По данным Минэнерго, на складах ТЭС и ТЭЦ находится 1,83 млн тонн угля от запланированных 2,5 млн тонн, а в хранилища газа закачано более 12 млрд м³ газа из необходимых 19 млрд м³.

Теги: Киев, Виталий Кличко, газ, отопление, электричество, отопительный сезон, зима, обстрелы, инфраструктура
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Вау!", "Горячо". Кардашян в купальнике, сливающемся с тоном кожи, снялась в тренажерном зале
"Вау!", "Горячо". Кардашян в купальнике, сливающемся с тоном кожи, снялась в тренажерном зале
  Дорофеева о своем романе с Кацуриным: Никогда об этом еще не говорила. Я очень счастлива
  Дорофеева о своем романе с Кацуриным: Никогда об этом еще не говорила. Я очень счастлива
"Его фирменный стиль". Латвийский режиссер Херманис рассказал, на что жаловалась Меркель после общения с Путиным
"Его фирменный стиль". Латвийский режиссер Херманис рассказал, на что жаловалась Меркель после общения с Путиным
63-летняя Мадонна подняла топ перед камерой. Фото
63-летняя Мадонна подняла топ перед камерой. Фото
  Продюсируемый Тиной Кароль финалист "Танцев со звездами" Жук прокомментировал слухи о романе с артисткой
  Продюсируемый Тиной Кароль финалист "Танцев со звездами" Жук прокомментировал слухи о романе с артисткой
"Лучшее! Хотя использованный презерватив тоже подходит". Гордон показал портрет Путина из окурков
"Лучшее! Хотя использованный презерватив тоже подходит". Гордон показал портрет Путина из окурков
"Очень красивая девочка". 55-летняя Хайек снялась без макияжа и в купальнике
"Очень красивая девочка". 55-летняя Хайек снялась без макияжа и в купальнике
Димопулос в купальнике похвасталась семейным отдыхом на Занзибаре
Димопулос в купальнике похвасталась семейным отдыхом на Занзибаре
"Это многолетняя традиция моего аккаунта". Галкин обратился к своим хейтерам и создал ролик для них
"Это многолетняя традиция моего аккаунта". Галкин обратился к своим хейтерам и создал ролик для них
"Это настоящая любовь". Синельников опубликовал свадебные снимки
"Это настоящая любовь". Синельников опубликовал свадебные снимки
"Это о том, как рождение ребенка меняет внешность женщины". Как в реальной жизни сейчас выглядит Рианна
"Это о том, как рождение ребенка меняет внешность женщины". Как в реальной жизни сейчас выглядит Рианна
Ратаковски после слухов о разводе с мужем показала, как отдыхает на природе с полуторагодовалым сыном
Ратаковски после слухов о разводе с мужем показала, как отдыхает на природе с полуторагодовалым сыном
"Как красиво", "Невероятные кадры". Каменских снялась в белом платье
"Как красиво", "Невероятные кадры". Каменских снялась в белом платье
Латвийский режиссер россиянам: Ваша страна грозится сбросить на Европу атомную бомбу. Ненормально, что сюда будут приезжать ваши туристы
Латвийский режиссер – россиянам: Ваша страна грозится сбросить на Европу атомную бомбу. Ненормально, что сюда будут приезжать ваши туристы
Виталий Кличко разводится с женой после 25 лет брака
Виталий Кличко разводится с женой после 25 лет брака
Участник Ironman встал перед возлюбленной на колено, но упал от боли. Присутствующие помогли завершить ему сделать предложение. Видео
Участник Ironman встал перед возлюбленной на колено, но упал от боли. Присутствующие помогли завершить ему сделать предложение. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Бебешко о Ротару: Что она сейчас? Уже бабка. На пенсии (103677)
2
Бебешко показал своего старшего брата – известного певца Левко Дурко (34586)
3
Стало известно, в какой стране сейчас находится 40-летняя Мейхер и как зарабатывает за границей (30258)
4
Зеленская в новом интервью высказалась о Путине (25390)
5
Группа Kazka назвала поклонников бездумным стадом и объяснила, почему выступит на фестивале в Венгрии, где будет представлена РФ (20504)
6
"Жить хорошо – лучшая месть". 58-летняя вдова Курта Кобейна показала свое пляжное фото в полный рост. Фото (18837)
7
Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс во время интервью Бацман показала браслет и маникюр в цветах украинского флага (15988) G
8
"Спасибо за поддержку, Баку! Такое не забывается никогда". Группа "Океан Ельзи" выступила с концертом в Азербайджане. Видео (14913)
 
 
 
 