"Не хочу успокаивать и говорить, что все будет хорошо". Кличко посоветовал киевлянам готовиться к холодам и перебоям с электричеством

Отвечая на вопрос о прогнозах на эту зиму – хватит ли Киеву газа и электричества, к чему готовиться городу, – Кличко пообещал, что власти столицы "сделают все возможное и невозможное", что от них зависит, чтобы в домах было тепло, но этого может оказаться недостаточно.

"Не хочу успокаивать всех и говорить, что все будет хорошо. Мы живем в суровых реалиях и должны просчитывать разные сценарии. Газ – ответственность правительства, там нас заверили, что газ для населения будет и что дорожать он не будет. Это ожидание. Но мы не исключаем, что могут быть террористические акты, атаки по газонасосным станциям", – сказал он.

По словам Кличко, власти учитывают этот сценарий при подготовке к зиме – закупили генераторы и топливо для них. В первую очередь они предназначены для больниц, детских садов и школы.

"Но прошу каждого подготовить теплую домашнюю одежду, теплые одеяла, потому что не исключаем, что температура в домах будет на несколько градусов ниже нормы. Норма – 21 градус, а может быть 19 или 18", – отметил он.

Также, подчеркнул Кличко, возможны перебои с электричеством.

"Если будут перебои с электричеством, у нас есть генераторы. Если не будет отопления или газа, у нас есть запасы мазута. Некоторое время мы сможем функционировать автономно. Но это достаточно короткий промежуток времени, который необходим, чтобы решить проблему", – сказал мэр.

Он также сообщил, что если в марте в Киеве оставалось около 1 млн киевлян, сейчас, по данным мобильных операторов, в столице около 3 млн человек. Около 200 тыс. из них, по информации киевских властей, – переселенцы. Около 1 млн киевлян еще не вернулось в город.