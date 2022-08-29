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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Отопительный сезон в Украине начнется позже обычного, температура в домах будет на четыре градуса ниже нормы – глава "Нафтогазу"

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Витренко посоветовал украинцам в преддверии зимы запастись одеялами и теплой одеждой
Витренко посоветовал украинцам в преддверии зимы запастись одеялами и теплой одеждой
Фото: Юрій Вітренко - Yuriy Vitrenko / Facebook

Глава "Нафтогазу України" Юрий Витренко заявил, что украинцам в этом году предстоит, "вероятно, самая холодная зима за последние десятилетия". Об этом он сказал в комментарии The Guardian 28 августа.

Он отметил, что температура в помещениях будет установлена на уровне 17–18 °C, что примерно на четыре градуса ниже нормы, и посоветовал запастись одеялами и теплой одеждой на случай, если температура на улице упадет ниже -10 °C.

По словам Витренко, отопительный сезон в этом году наступит позже и закончится раньше, чем обычно.

"Без [западной] финансовой поддержки нам будет не хватать газа, а это будет означать, что у нас будут очень высокие риски выхода из строя энергосистемы", – сказал глава "Нафтогазу".

Он сообщил, что Украине нужно около $10 млрд на импорт газа. По мнению Витренко, союзники Украины понимают эту необходимость, но он не может быть уверен, что Украина получит средства, потому что "очень трудно быть уверенным во время войны".

Он также отметил, что текущие расчеты могут измениться, если Россия будет атаковать важную газовую инфраструктуру Украины, электростанции или объекты газодобычи. Значительная часть газовых месторождений Украины находятся в Харьковской области, недалеко от линии фронта.

По словам Витренко, на случай атак России на газовую инфраструктуру Украина готовит аварийные комплекты, которые могут обслуживать до 200 тыс. человек, включая мобильные котельные, мобильные тепловые пункты и дизельные электрогенераторы.

"Если такой большой город, как Киев или Харьков [отрежут], конечно, аварийных комплектов будет недостаточно, но в некоторых небольших городах эти аварийные наборы будут иметь значение", – сказал Витренко, добавив, что все зависит от масштаба ущерба.

Контекст:

7 июня в Украине создали штаб по подготовке к отопительному сезону во время военного положения, сообщала пресс-служба правительства. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что из-за войны и постоянных российских обстрелов инфраструктуры убытки энергетической системы уже "достигли десятков миллиардов гривен".

Президент Владимир Зеленский говорил, что из-за агрессии России это будет "самая сложная зима за все годы независимости".

Кабмин поручил "Нафтогазу" накопить к началу отопительного сезона минимум 19 млрд м³ газа. В Минрегионе сообщали о планах Украины накопить к осенне-зимнему периоду 2,5 млн тонн угля.

17 августа Шмыгаль сообщил, что Украина в рамках подготовки к отопительному сезону 2022/2023 накопила 12,6 млрд м³ газа и 1,89 млн тонн угля. Области также предоставили комплексные планы оперативного реагирования в кризисных ситуациях, которые могут возникнуть при прохождении осенне-зимнего периода.

Теги: газ, отопление, электричество, отопительный сезон, газодобыча, зима, война России против Украины, температура, Юрий Витренко, инфраструктура, энергосистема
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