Отопительный сезон в Украине начнется позже обычного, температура в домах будет на четыре градуса ниже нормы – глава "Нафтогазу"

Он отметил, что температура в помещениях будет установлена на уровне 17–18 °C, что примерно на четыре градуса ниже нормы, и посоветовал запастись одеялами и теплой одеждой на случай, если температура на улице упадет ниже -10 °C.

По словам Витренко, отопительный сезон в этом году наступит позже и закончится раньше, чем обычно.

"Без [западной] финансовой поддержки нам будет не хватать газа, а это будет означать, что у нас будут очень высокие риски выхода из строя энергосистемы", – сказал глава "Нафтогазу".

Он сообщил, что Украине нужно около $10 млрд на импорт газа. По мнению Витренко, союзники Украины понимают эту необходимость, но он не может быть уверен, что Украина получит средства, потому что "очень трудно быть уверенным во время войны".

Он также отметил, что текущие расчеты могут измениться, если Россия будет атаковать важную газовую инфраструктуру Украины, электростанции или объекты газодобычи. Значительная часть газовых месторождений Украины находятся в Харьковской области, недалеко от линии фронта.

По словам Витренко, на случай атак России на газовую инфраструктуру Украина готовит аварийные комплекты, которые могут обслуживать до 200 тыс. человек, включая мобильные котельные, мобильные тепловые пункты и дизельные электрогенераторы.

"Если такой большой город, как Киев или Харьков [отрежут], конечно, аварийных комплектов будет недостаточно, но в некоторых небольших городах эти аварийные наборы будут иметь значение", – сказал Витренко, добавив, что все зависит от масштаба ущерба.