Мэр Мелитополя призвал жителей эвакуироваться из города до начала отопительного сезона

Об этом 25 августа в Facebook сообщил мэр города Иван Федоров.
"Больше месяца в городе нет газа, с которым связано 95% отопления. Перспективы возникновения газа нет", – написал мэр Мелитополя.
По его словам, во временно захваченном российскими войсками Бердянске газ пропал три месяца назад, однако его подачу до сих пор не возобновили.
"Слова оккупантов о строительстве газопровода из Бердянска в Мелитополь – фейк, – добавил Федоров. – До начала отопительного сезона остается два месяца, поэтому необходимо по возможности эвакуироваться из Мелитополя на подконтрольную Украине территорию".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После нападения на Украину 24 февраля российские оккупационные войска, в частности, захватили часть территории Запорожской области. Оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь после боев с Вооруженными силами Украины.
16 мая Федоров рассказал, что из Мелитополя за два месяца уехало 45–50% жителей, "поэтому в городе осталось около 70 тыс. жителей".