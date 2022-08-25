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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Мэр Мелитополя призвал жителей эвакуироваться из города до начала отопительного сезона

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Перспективы восстановления газоснабжения в Мелитополе нет, отметил Федоров
Перспективы восстановления газоснабжения в Мелитополе нет, отметил Федоров
Фото: РИА "Мелитополь" / Facebook

Отопительный сезон во временно оккупированном РФ Мелитополе Запорожской области – под угрозой срыва.

Об этом 25 августа в Facebook сообщил мэр города Иван Федоров.

"Больше месяца в городе нет газа, с которым связано 95% отопления. Перспективы возникновения газа нет", – написал мэр Мелитополя.

По его словам, во временно захваченном российскими войсками Бердянске газ пропал три месяца назад, однако его подачу до сих пор не возобновили.

"Слова оккупантов о строительстве газопровода из Бердянска в Мелитополь – фейк, – добавил Федоров. – До начала отопительного сезона остается два месяца, поэтому необходимо по возможности эвакуироваться из Мелитополя на подконтрольную Украине территорию".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/IvanFedorovMelitopol/videos/775246627084426/

Контекст:

После нападения на Украину 24 февраля российские оккупационные войска, в частности, захватили часть территории Запорожской области. Оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь после боев с Вооруженными силами Украины.

16 мая Федоров рассказал, что из Мелитополя за два месяца уехало 45–50% жителей, "поэтому в городе осталось около 70 тыс. жителей".

Теги: Россия, Украина, газ, захват, оккупация, Мелитополь, отопление, отопительный сезон, Запорожская область, Бердянск, газопровод, война России против Украины, перспективы, мэр, российские оккупанты, Иван Федоров
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