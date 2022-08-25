Мэр Мелитополя призвал жителей эвакуироваться из города до начала отопительного сезона

Об этом 25 августа в Facebook сообщил мэр города Иван Федоров.

"Больше месяца в городе нет газа, с которым связано 95% отопления. Перспективы возникновения газа нет", – написал мэр Мелитополя.

По его словам, во временно захваченном российскими войсками Бердянске газ пропал три месяца назад, однако его подачу до сих пор не возобновили.

"Слова оккупантов о строительстве газопровода из Бердянска в Мелитополь – фейк, – добавил Федоров. – До начала отопительного сезона остается два месяца, поэтому необходимо по возможности эвакуироваться из Мелитополя на подконтрольную Украине территорию".

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