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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Под Мелитополем подорвали "штаб", где готовили "референдум" и выдавали паспорта – СМИ

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В Мелитополе подорвали штаб по подготовке к псевдореферендуму
В Мелитополе подорвали штаб по подготовке к псевдореферендуму
Фото: EPA

Силы сопротивления подорвали "штаб" по подготовке к псевдореферендуму в поселке Приазовское Мелитопольского района. Об этом 25 августа сообщает "РИА Мелитополь".

"В воздух примерно в 1.30 взлетел "штаб" орков по подготовке к псевдореферендуму. Именно в этом "штабе" также находился пункт выдачи российских паспортов", – говорится в сообщении

В СМИ отметили, что "у коллаборантов паника", подчеркнув, что теперь "оформлять паспорта и готовиться к фейковому референдуму опасно для жизни".  

"Ждем подробности спецоперации по ликвидации логова "Единой России" с их паспортами РФ. Пока у здания дежурят военные. К нему никого не подпускают", – написало "РИА Мелитополь".


Контекст:

В марте 2014 года Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдумаВ мае 2014 года были проведены "референдумы" в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, по итогам которых террористы объявили о "государственной самостоятельности" и "независимости от Украины".

После полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году россияне оккупировали еще часть Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей и, по данным украинской разведки, планируют провести новые "референдумы".

По информации СМИ, голосование оккупанты собираются проводить с помощью "метки избирателя" – нанесенных на палец чернил – и уже запланировали результат: 70% голосов за "присоединение" к РФ.

Российские оккупационные войска начали поиски украинских партизан во временно захваченном Мелитополе Запорожской области, заявлял мэр города Мелитополя Иван Федоров.

Теги: референдум, Мелитополь, Запорожская область, российская агрессия, война России против Украины, спецоперация
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