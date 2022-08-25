Под Мелитополем подорвали "штаб", где готовили "референдум" и выдавали паспорта – СМИ

"В воздух примерно в 1.30 взлетел "штаб" орков по подготовке к псевдореферендуму. Именно в этом "штабе" также находился пункт выдачи российских паспортов", – говорится в сообщении.
В СМИ отметили, что "у коллаборантов паника", подчеркнув, что теперь "оформлять паспорта и готовиться к фейковому референдуму опасно для жизни".
"Ждем подробности спецоперации по ликвидации логова "Единой России" с их паспортами РФ. Пока у здания дежурят военные. К нему никого не подпускают", – написало "РИА Мелитополь".
В марте 2014 года Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума. В мае 2014 года были проведены "референдумы" в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, по итогам которых террористы объявили о "государственной самостоятельности" и "независимости от Украины".
После полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году россияне оккупировали еще часть Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей и, по данным украинской разведки, планируют провести новые "референдумы".
По информации СМИ, голосование оккупанты собираются проводить с помощью "метки избирателя" – нанесенных на палец чернил – и уже запланировали результат: 70% голосов за "присоединение" к РФ.
Российские оккупационные войска начали поиски украинских партизан во временно захваченном Мелитополе Запорожской области, заявлял мэр города Мелитополя Иван Федоров.