Под Мелитополем подорвали "штаб", где готовили "референдум" и выдавали паспорта – СМИ

В Мелитополе подорвали штаб по подготовке к псевдореферендуму Фото: EPA

"В воздух примерно в 1.30 взлетел "штаб" орков по подготовке к псевдореферендуму. Именно в этом "штабе" также находился пункт выдачи российских паспортов", – говорится в сообщении.

В СМИ отметили, что "у коллаборантов паника", подчеркнув, что теперь "оформлять паспорта и готовиться к фейковому референдуму опасно для жизни".

"Ждем подробности спецоперации по ликвидации логова "Единой России" с их паспортами РФ. Пока у здания дежурят военные. К нему никого не подпускают", – написало "РИА Мелитополь".



