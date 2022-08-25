"Штраф и интернат". Оккупанты в Мелитополе угрожают родителям, которые не хотят отдавать детей в школы – мэр города

"Есть дефицит учеников в школах. Поэтому сейчас оккупанты идут двумя путями. В первую очередь они пугают родителей, чьи дети не пойдут в школу, штрафами в размере 40 тыс. руб.", – рассказал Федоров.
По его словам, сначала оккупанты будут делать предупреждение, потом выписывать штраф. Последней мерой будет лишение родительских прав и угроза забрать ребенка в интернат.
"Второй путь: тем родителям, которые добровольно привели своего ребенка в школу, будут предлагать 10 тыс. руб. на покупку канцелярских и учебных принадлежностей", – проинформировал мэр города.
В то же время Федоров отметил, что украинская власть полностью готова к проведению учебного процесса в онлайн-режиме.
После нападения на Украину 24 февраля российские оккупационные войска, в частности, захватили часть территории Запорожской области. Оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь после боев с Вооруженными силами Украины в феврале. Уже после входа российских войск в городе неоднократно проходили массовые проукраинские митинги.
16 мая Федоров рассказал, что из Мелитополя за два месяца уехало 45–50% жителей, "поэтому в городе осталось около 70 тыс. жителей".