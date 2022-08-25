"Опрос по квартирам". Мэр Мелитополя сообщил, что оккупанты не будут делать единого "референдума" в Запорожской области

Он рассказала, что был ликвидирован гауляйтер, который занимался подготовкой к "референдуму". Другие причастные коллаборанты также "под вниманием".

"Именно поэтому сегодня нет ни четкой даты проведения "референдума" на нашей временно оккупированной территории Запорожской области, ни детальных планов, которые бы имели конкретную дату и цель проведения этого псевдореферендума", – отметил Федоров.

По словам мэра города, единой даты проведения голосования уже не будет, поскольку оккупанты "не могут собрать даже массовку". Вместо этого захватчики разрабатывают концепцию проведения опроса за пять дней.

"Будет проходить опрос по квартирам. Уже есть опросные письма, которые они хотят ввести для этой процедуры", – добавил он.

Федоров рассказал, что оккупанты уже начинают "ходить по квартирам" и проверять, сколько людей выступают за проведение псевдореферендума. За результатами первой проходки оказалось, что их поддерживает меньше 10% респондентов. Он добавил, что проведение псевдореферендума точно не произойдет в ближайшие две недели.

Мэр города также сообщил, что, по его мнению, паспорт Российской Федерации согласились получить менее 1 тыс. жителей города. Это люди, которые не имеют доступа к правдивой информации, отметил он.