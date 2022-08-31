ЕС заполнил газохранилища на 80% – фон дер Ляйен

"На уровне ЕС мы диверсифицируем источники, экономим энергию и сохраняем ее. Наше газохранилище уже заполнено на 80%", – сказала она.
Фон дер Ляйен подчеркнула, чтобы сократить зависимость ЕС от российского ископаемого топлива, нужны возобновляемые источники энергии.
"Обязательства, принятые сегодня, уже позволяют выполнить 1/3 нашей цели по оффшорной ветроэнергетике в ЕС к 2030 году", – отметила глава Еврокомиссии.
At EU level, we diversify sources, save energy and store it. Our gas storage is already filled at 80%.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 30, 2022
But to cut our dependence on Russian fossil fuels, we need renewables.
The commitments taken today would already deliver 1/3 of our 2030 target for offshore wind in the EU. pic.twitter.com/4JBZLPbHXU
В июне "Газпром" снизил объем прокачки газа в Европу через "Северный поток" – до 40% от проектной мощности. Компания объяснила это "несвоевременным возвратом компанией Siemens газоперекачивающих агрегатов из ремонта, выработкой межремонтного ресурса и выявленными техническими неисправностями двигателей".
Речь о турбине компрессорной станции "Портовая", которая была на ремонте в Канаде. По информации СМИ, турбина была отправлена в РФ, но "застряла" в Германии, так как Москва не дает согласия на дальнейшую транспортировку.
Президент России Владимир Путин 19 июля заявил, что "Газпром" якобы не получил подтверждения от Канады о передаче турбины. Без нее, сказал глава Кремля, объемы поставок российского газа по "Северному потоку" сократятся до 30 млн м³ в сутки.
25 июля "Газпром" объявил, что останавливает еще одну турбину Siemens на компрессорной станции "Портовая" и поставки газа по газопроводу "Северный поток" сокращаются до 20% от мощности трубопровода, они будут составлять не более 33 млн м³ в сутки. На этом фоне в Европе резко выросли цены на газ.
В начале августа "Газпром" заявил, что отремонтированную турбину "невозможно" вернуть на "Северный поток" из-за санкций.
31 августа Газпром" приостановил на три дня поставки газа в Европу по "Северному потоку".