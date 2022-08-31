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ЕС заполнил газохранилища на 80% – фон дер Ляйен

Фон дер Ляйен: На уровне ЕС мы диверсифицируем источники, экономим энергию и сохраняем ее
Фон дер Ляйен: На уровне ЕС мы диверсифицируем источники, экономим энергию и сохраняем ее
Фото: EPA

Европейский Союз заполнил газохранилища на территории стран-членов до уровня 80%, досрочно выполнив поставленные цели. Об этом заявила 30 августа глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter.

"На уровне ЕС мы диверсифицируем источники, экономим энергию и сохраняем ее. Наше газохранилище уже заполнено на 80%", – сказала она.

Фон дер Ляйен подчеркнула, чтобы сократить зависимость ЕС от российского ископаемого топлива, нужны возобновляемые источники энергии.

"Обязательства, принятые сегодня, уже позволяют выполнить 1/3 нашей цели по оффшорной ветроэнергетике в ЕС к 2030 году", – отметила глава Еврокомиссии.

Контекст:

В июне "Газпром" снизил объем прокачки газа в Европу через "Северный поток" – до 40% от проектной мощностиКомпания объяснила это "несвоевременным возвратом компанией Siemens газоперекачивающих агрегатов из ремонта, выработкой межремонтного ресурса и выявленными техническими неисправностями двигателей".

Речь о турбине компрессорной станции "Портовая", которая была на ремонте в Канаде. По информации СМИ, турбина была отправлена в РФ, но "застряла" в Германии, так как Москва не дает согласия на дальнейшую транспортировку.  

Президент России Владимир Путин 19 июля заявил, что "Газпром" якобы не получил подтверждения от Канады о передаче турбины. Без нее, сказал глава Кремля, объемы поставок российского газа по "Северному потоку" сократятся до 30 млн м³ в сутки

25 июля "Газпром" объявил, что останавливает еще одну турбину Siemens на компрессорной станции "Портовая" и поставки газа по газопроводу "Северный поток" сокращаются до 20% от мощности трубопровода, они будут составлять не более 33 млн м³ в сутки. На этом фоне в Европе резко выросли цены на газ.

В начале августа "Газпром" заявил, что отремонтированную турбину "невозможно" вернуть на "Северный поток" из-за санкций.

31 августа Газпром" приостановил на три дня поставки газа в Европу по "Северному потоку". 

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, газ, энергетика, Европейский союз, Урсула фон дер Ляйен, Европа
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