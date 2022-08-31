ЕС заполнил газохранилища на 80% – фон дер Ляйен

Фон дер Ляйен: На уровне ЕС мы диверсифицируем источники, экономим энергию и сохраняем ее Фото: EPA

"На уровне ЕС мы диверсифицируем источники, экономим энергию и сохраняем ее. Наше газохранилище уже заполнено на 80%", – сказала она.

Фон дер Ляйен подчеркнула, чтобы сократить зависимость ЕС от российского ископаемого топлива, нужны возобновляемые источники энергии.

"Обязательства, принятые сегодня, уже позволяют выполнить 1/3 нашей цели по оффшорной ветроэнергетике в ЕС к 2030 году", – отметила глава Еврокомиссии.