Россия полностью остановила поставки газа по "Северному потоку"

"Сегодня начинаются планово-предупредительные работы на газоперекачивающем агрегате", – отметили в компании.

Как отмечает Liga.net, физический поток газа по "Северному потоку" в точке приема в немецком Грайфсвальде в газопровод Nel полностью остановился еще с 3.00. В газопровод Opal в этот же момент упал в 5,5 раза – до около 200 тыс. м³ в час.

Приостановку транспортировки газа по "Северному потоку" до 2 сентября российский монополист анонсировал 19 августа. Это объясняли тем, что 31 августа единственный рабочий газоперекачивающий агрегат Trent 60 будет остановлен на трое суток для проведения технического обслуживания и планово-предупредительных работ.