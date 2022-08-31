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Россия полностью остановила поставки газа по "Северному потоку"

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В России приостановку подачи газа объясняли техническим обслуживанием газоперекачивающего агрегата
В России приостановку подачи газа объясняли техническим обслуживанием газоперекачивающего агрегата
Фото: EPA

Российский газовый монополист "Газпром" полностью остановил поставки газа в Европу по "Северному потоку". Об этом говорится в сообщении компании в Telegram.

"Сегодня начинаются планово-предупредительные работы на газоперекачивающем агрегате", – отметили в компании.

Как отмечает Liga.net, физический поток газа по "Северному потоку" в точке приема в немецком Грайфсвальде в газопровод Nel полностью остановился еще с 3.00. В газопровод Opal в этот же момент упал в 5,5 раза – до около 200 тыс. м³ в час. 

Приостановку транспортировки газа по "Северному потоку" до 2 сентября российский монополист анонсировал 19 августа. Это объясняли тем, что 31 августа единственный рабочий газоперекачивающий агрегат Trent 60 будет остановлен на трое суток для проведения технического обслуживания и планово-предупредительных работ.

Контекст:

В июне "Газпром" снизил объем прокачки газа в Европу через "Северный поток" – до 40% от проектной мощностиКомпания объяснила это "несвоевременным возвратом компанией Siemens газоперекачивающих агрегатов из ремонта, выработкой межремонтного ресурса и выявленными техническими неисправностями двигателей".

Речь о турбине компрессорной станции "Портовая", которая была на ремонте в Канаде. По информации СМИ, турбина была отправлена в РФ, но "застряла" в Германии, так как Москва не дает согласия на дальнейшую транспортировку.  

Президент России Владимир Путин 19 июля заявил, что "Газпром" якобы не получил подтверждения от Канады о передаче турбины. Без нее, сказал глава Кремля, объемы поставок российского газа по "Северному потоку" сократятся до 30 млн м³ в сутки

25 июля "Газпром" объявил, что останавливает еще одну турбину Siemens на компрессорной станции "Портовая" и поставки газа по газопроводу "Северный поток" сокращаются до 20% от мощности трубопровода, они будут составлять не более 33 млн м³ в сутки. На этом фоне в Европе резко выросли цены на газ.

В начале августа "Газпром" заявил, что отремонтированную турбину "невозможно" вернуть на "Северный поток" из-за санкций.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Газпром, Россия, газ, Северный поток, Европа
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