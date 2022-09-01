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"Мы не можем положиться на Россию". Германия не рассчитывает на поставки российского газа этой зимой

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Германия хочет запустить два плавучих терминала для импорта сжиженного природного газа в этот отопительный сезон
Германия хочет запустить два плавучих терминала для импорта сжиженного природного газа в этот отопительный сезон
Фото: EPA

Германия не рассчитывает на поставки российского газа этой зимой. Об этом 1 сентября заявил министр экономики и вице-канцлер Германии Роберт Хабек, общаясь с журналистами, сообщило Bloomberg.

Хабек также заявил, что он не поддерживает связь с российским государственным поставщиком, добавив, что полагаться на Россию и "Газпром" он не может. 

Как отметило Bloomberg со ссылкой на источник в правительстве, там ожидают, что осенью российский поставщик будет снова объявлять о перебоях в прокачке газа. Власть ФРГ считает, что Россия использует зависимость Европы от российских энергоносителей в качестве оружия для возмездия против санкций, введенных после ее вторжения в Украину.

Чтобы попытаться заменить объемы поставок газа из России, Германия объявила, что зафрахтует еще один плавучий терминал для импорта сжиженного природного газа, кроме четырех, которые она уже установила, отметило Bloomberg. Правительство ФРГ планирует, что два терминала заработают уже в этом отопительном сезоне.

Контекст:

В июне "Газпром" снизил объем прокачки газа в Европу через "Северный поток" – до 40% от проектной мощности. Компания объяснила это "несвоевременным возвратом компанией Siemens газоперекачивающих агрегатов из ремонта, выработкой межремонтного ресурса и выявленными техническими неисправностями двигателей".

25 июля "Газпром" объявил, что останавливает еще одну турбину Siemens на компрессорной станции "Портовая" и поставки газа по газопроводу "Северный поток" сокращаются до 20% от мощности трубопровода, они будут составлять не более 33 млн м³ в сутки. На этом фоне в Европе начали расти цены на газ. Сейчас цена на газ достигла $3300 за 1 тыс. м³.

5 августа Еврокомиссия окончательно утвердила план экономии газа на 15%.

Теги: Газпром, Германия, Украина, газ, санкции, Еврокомиссия, экономика, правительство, ФРГ, газопровод, Северный поток, Роберт Хабек
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