"Мы не можем положиться на Россию". Германия не рассчитывает на поставки российского газа этой зимой

Хабек также заявил, что он не поддерживает связь с российским государственным поставщиком, добавив, что полагаться на Россию и "Газпром" он не может.

Как отметило Bloomberg со ссылкой на источник в правительстве, там ожидают, что осенью российский поставщик будет снова объявлять о перебоях в прокачке газа. Власть ФРГ считает, что Россия использует зависимость Европы от российских энергоносителей в качестве оружия для возмездия против санкций, введенных после ее вторжения в Украину.

Чтобы попытаться заменить объемы поставок газа из России, Германия объявила, что зафрахтует еще один плавучий терминал для импорта сжиженного природного газа, кроме четырех, которые она уже установила, отметило Bloomberg. Правительство ФРГ планирует, что два терминала заработают уже в этом отопительном сезоне.