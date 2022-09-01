В Германии вступили в силу правила экономии газа

Согласно плану, в зданиях госучреждений не будут отапливать большие залы, фойе и коридоры. В то же время это правило не распространяется на социальные учреждения. Частные компании получили больше прав для регулирования температуры в помещениях, в том числе в офисах.

В ночное время больше не должны подсвечиваться здания и памятники. В период с 22.00 до 16.00 будет отключаться подсветка наружной рекламы, за исключением случаев, когда это необходимо для безопасности дорожного движения. Витрины и уличные фонари будут работать, как и прежде.

Магазинам запрещено держать двери открытыми, частные бассейны и в помещении, и на открытом воздухе не должны отапливаться газом или электроэнергией.

Потребление газа должно быть сокращено примерно на 2–2,5%, заявил министра экономики Германии Роберт Хабека, сообщило агентство dpa. Он добавил, что с октября начнут действовать еще одни, дополнительные, требования.