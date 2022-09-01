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В Германии вступили в силу правила экономии газа

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Германия начинает экономить энергию
Германия начинает экономить энергию
Фото: depositphotos.com

С 1 сентября в Германии вступили в силу предписания по экономии энергии. Об этом сообщает немецкий телеканал Deutsche Welle.

Согласно плану, в зданиях госучреждений не будут отапливать большие залы, фойе и коридоры. В то же время это правило не распространяется на социальные учреждения. Частные компании получили больше прав для регулирования температуры в помещениях, в том числе в офисах. 

В ночное время больше не должны подсвечиваться здания и памятники. В период с 22.00 до 16.00 будет отключаться подсветка наружной рекламы, за исключением случаев, когда это необходимо для безопасности дорожного движения. Витрины и уличные фонари будут работать, как и прежде.

Магазинам запрещено держать двери открытыми, частные бассейны и в помещении, и на открытом воздухе не должны отапливаться газом или электроэнергией.

Потребление газа должно быть сокращено примерно на 2–2,5%, заявил министра экономики Германии Роберт Хабека, сообщило агентство dpa. Он добавил, что с октября начнут действовать еще одни, дополнительные, требования.

Контекст:

В июне "Газпром" снизил объем прокачки газа в Европу через "Северный поток" – до 40% от проектной мощности. Компания объяснила это "несвоевременным возвратом компанией Siemens газоперекачивающих агрегатов из ремонта, выработкой межремонтного ресурса и выявленными техническими неисправностями двигателей".

25 июля "Газпром" объявил, что останавливает еще одну турбину Siemens на компрессорной станции "Портовая" и поставки газа по газопроводу "Северный поток" сокращаются до 20% от мощности трубопровода, они будут составлять не более 33 млн м³ в сутки. На этом фоне в Европе начали расти цены на газ. Сейчас цена на газ достигла $3300 за 1 тыс. м³.

5 августа Еврокомиссия окончательно утвердила план экономии газа на 15%.

Теги: Германия, Еврокомиссия, экономика, цены, электроэнергия, Северный поток, Европа, энергия, Роберт Хабек
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