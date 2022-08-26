Испания ввела режим экономии газа

Согласно плану, общественные места, такие, как магазины, кинотеатры, офисы, должны включать кондиционеры не более чем на 27 градусов. В то же время правило не распространяется на домашнее кондиционирование воздуха, но власть призывает людей потреблять меньше энергии дома. В зимние месяцы температуру в домах можно устанавливать не выше 19 градусов.

Кроме того после 22.00 магазины должны выключать освещение витрин, а к концу сентября во всех кондиционируемых или отапливаемых помещениях должен быть установлен механизм автоматического закрывания дверей, чтобы избежать потерь энергии, пишет СМИ.

Среди представителей парламента есть много критиков. Как пишет издание, они возмущены, что новые правила были разработаны без участия бизнес-групп или региональных органов власти, которым придется следить за их соблюдением, а также называют их "вредными для экономики".