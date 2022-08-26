Испания ввела режим экономии газа

Согласно плану, общественные места, такие, как магазины, кинотеатры, офисы, должны включать кондиционеры не более чем на 27 градусов. В то же время правило не распространяется на домашнее кондиционирование воздуха, но власть призывает людей потреблять меньше энергии дома. В зимние месяцы температуру в домах можно устанавливать не выше 19 градусов.
Кроме того после 22.00 магазины должны выключать освещение витрин, а к концу сентября во всех кондиционируемых или отапливаемых помещениях должен быть установлен механизм автоматического закрывания дверей, чтобы избежать потерь энергии, пишет СМИ.
Среди представителей парламента есть много критиков. Как пишет издание, они возмущены, что новые правила были разработаны без участия бизнес-групп или региональных органов власти, которым придется следить за их соблюдением, а также называют их "вредными для экономики".
В июне "Газпром" снизил объем прокачки газа в Европу через "Северный поток" – до 40% от проектной мощности. Компания объяснила это "несвоевременным возвратом компанией Siemens газоперекачивающих агрегатов из ремонта, выработкой межремонтного ресурса и выявленными техническими неисправностями двигателей".
25 июля "Газпром" объявил, что останавливает еще одну турбину Siemens на компрессорной станции "Портовая" и поставки газа по газопроводу "Северный поток" сокращаются до 20% от мощности трубопровода, они будут составлять не более 33 млн м³ в сутки. На этом фоне в Европе начали расти цены на газ. Сейчас цена на газ достигла $3300 за тыс. м³.
5 августа Еврокомиссия окончательно утвердила план экономии газа на 15%.