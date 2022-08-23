Германия досрочно выполняет план Еврокомиссии по заполнению газовых хранилищ

В ФРГ надеются, что смогут полностью заменить импорт энергоносителей из России до 2024 года. Первым делом это касается газа, сообщало Reuters. Для этого Германия арендовала четыре плавучих хранилища и регазификационные установки, чтобы быстро начать импортировать сжиженный природный газ и тем самым заместить российские объемы.

По информации агентства, оператор газового рынка Trading Hub Europe получил от правительства €15 млрд, чтобы ускорить заполнение хранилищ. Так, оператор планирует заполнить хранилище на 85% к октябрю и на 95% к декабрю.

Министр экономики Германии Роберт Хабек 22 августа заявила, что Германия имеет хорошие шансы пережить предстоящую зиму, "не принимая радикальных мер".

Еще в 2021 году 55% своих потребностей газа Германия закрывала импортом из РФ, но к концу июня 2022 года этот показатель снизился до 26%, отметило Reuters.