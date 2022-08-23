Германия досрочно выполняет план Еврокомиссии по заполнению газовых хранилищ

В ФРГ надеются, что смогут полностью заменить импорт энергоносителей из России до 2024 года. Первым делом это касается газа, сообщало Reuters. Для этого Германия арендовала четыре плавучих хранилища и регазификационные установки, чтобы быстро начать импортировать сжиженный природный газ и тем самым заместить российские объемы.
По информации агентства, оператор газового рынка Trading Hub Europe получил от правительства €15 млрд, чтобы ускорить заполнение хранилищ. Так, оператор планирует заполнить хранилище на 85% к октябрю и на 95% к декабрю.
Министр экономики Германии Роберт Хабек 22 августа заявила, что Германия имеет хорошие шансы пережить предстоящую зиму, "не принимая радикальных мер".
Еще в 2021 году 55% своих потребностей газа Германия закрывала импортом из РФ, но к концу июня 2022 года этот показатель снизился до 26%, отметило Reuters.
После вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.
5 августа Еврокомиссия окончательно утвердила план экономии газа на 15%. Его разработали на фоне сокращения "Газпромом" прокачки газа через "Северный поток". Сначала он снизил прокачку газа до 40% от проектной мощности, потом еще до 20%. Итого "Северный поток" начал поставлять не более 33 млн м³ в сутки, когда раньше более 160 млн м³.
И в Европе, и в Украине такое поведение России назвали "газовым шантажом". Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что "чем дольше государство-террорист будет оставаться на европейском и мировом энергетическом рынке, тем дольше не будет на нем стабильности".