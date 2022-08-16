Нефть и газ из России следует обязать поставлять на запад только через Украину – депутат парламента Швейцарии

"Для тех продуктов, которые мы все еще покупаем, но хотим от них отказаться (это российские нефть и газ), можно было бы обязать транзитировать их исключительно через Украину. [...] Это справедливая и хорошая идея, хоть и труднореализуемая", – сказал он.

Швейцарский политик отметил, что "прогрессивные западные санкции в отношении российской нефти и газа уже возымели эффект и повлияют в ближайшие месяцы на российскую экономику еще больше".

"Именно на Запад приходится львиная доля мирового потребления нефти и газа. Что, конечно же, не мешает странам, не присоединившимся к санкциям, покупать у РФ по сниженным ценам, частично компенсируя уход Запада", – считает Вальдер.