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Нефть и газ из России следует обязать поставлять на запад только через Украину – депутат парламента Швейцарии

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Вальдер назвал свою идею труднореализуемой
Вальдер назвал свою идею труднореализуемой
Фото: wikipedia.org

Нефть и газ из России следует обязать поставлять в западном направлении исключительно через трубопроводы в Украине. Такое мнение выразил 15 августа изданию Guildhall депутат парламента Швейцарии, член комитета по иностранным делам Николас Вальдер.

"Для тех продуктов, которые мы все еще покупаем, но хотим от них отказаться (это российские нефть и газ), можно было бы обязать транзитировать их исключительно через Украину. [...] Это справедливая и хорошая идея, хоть и труднореализуемая", – сказал он.

Швейцарский политик отметил, что "прогрессивные западные санкции в отношении российской нефти и газа уже возымели эффект и повлияют в ближайшие месяцы на российскую экономику еще больше".

"Именно на Запад приходится львиная доля мирового потребления нефти и газа. Что, конечно же, не мешает странам, не присоединившимся к санкциям, покупать у РФ по сниженным ценам, частично компенсируя уход Запада", – считает Вальдер.

Контекст:

После вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.

3 июня Европейский совет утвердил шестой пакет санкций, который, в частности, включает поэтапный отказ от российской нефти. Из-за этого Россия может недополучить около $22 млрд доходов, считает Bloomberg.

По данным Bloomberg, больше половины всей российской нефти покупают азиатские страны, Китай и Индия. За последний месяц потоки в Азию составили 52% от общего объема морского экспорта России. Значительные объемы также идут в Европу, где мораторий на поставки из РФ вступит в силу только через пять месяцев.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Украина, газ, санкции, экономика, Швейцария, депутаты, нефть, экспорт, транзит
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