Нефть и газ из России следует обязать поставлять на запад только через Украину – депутат парламента Швейцарии

"Для тех продуктов, которые мы все еще покупаем, но хотим от них отказаться (это российские нефть и газ), можно было бы обязать транзитировать их исключительно через Украину. [...] Это справедливая и хорошая идея, хоть и труднореализуемая", – сказал он.
Швейцарский политик отметил, что "прогрессивные западные санкции в отношении российской нефти и газа уже возымели эффект и повлияют в ближайшие месяцы на российскую экономику еще больше".
"Именно на Запад приходится львиная доля мирового потребления нефти и газа. Что, конечно же, не мешает странам, не присоединившимся к санкциям, покупать у РФ по сниженным ценам, частично компенсируя уход Запада", – считает Вальдер.
После вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.
3 июня Европейский совет утвердил шестой пакет санкций, который, в частности, включает поэтапный отказ от российской нефти. Из-за этого Россия может недополучить около $22 млрд доходов, считает Bloomberg.
По данным Bloomberg, больше половины всей российской нефти покупают азиатские страны, Китай и Индия. За последний месяц потоки в Азию составили 52% от общего объема морского экспорта России. Значительные объемы также идут в Европу, где мораторий на поставки из РФ вступит в силу только через пять месяцев.