Потребление газа в Украине сократилось на 35-40% – Железняк

Ссылаясь на данные Министерства энергетики, нардеп написал, что прогнозное потребление в осенне-зимний период 2022/2023 значительно снизилось и будет составлять около 11,7 млрд м³.

"Это относительно немного, для сравнения в прошлом 2021 году за отопительный период сожжено 19,4 млрд м³. А сейчас за весь 2022 год ожидается, что будет только 18,5 млрд м³", – написал Железняк.

По его словам, такая разница объясняется падением спроса на 35–40%. Правительство Украины ищет дополнительные объемы газа для прохождения отопительного сезона, при различных сценариях зимы такая потребность составляет около 3–4,9 млрд м³, говорится в сообщении депутата.