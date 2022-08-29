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Потребление газа в Украине сократилось на 35-40% – Железняк

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Прогноз потребления на осенне-зимний период 2022/2023 составляет около 11,7 млрд м&sup3;
Прогноз потребления на осенне-зимний период 2022/2023 составляет около 11,7 млрд м³
Фото: Міністерство енергетики України / Facebook

Верховная Рада Украины планирует утвердить направление кредита 12,7 млрд грн, предоставленного Канадой, на закупку газа для предстоящего отопительного сезона. Об этом в Telegram сообщил народный депутат от партии "Голос", заместитель председателя комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

Ссылаясь на данные Министерства энергетики, нардеп написал, что прогнозное потребление в осенне-зимний период 2022/2023 значительно снизилось и будет составлять около 11,7 млрд м³.

"Это относительно немного, для сравнения в прошлом 2021 году за отопительный период сожжено 19,4 млрд м³. А сейчас за весь 2022 год ожидается, что будет только 18,5 млрд м³", – написал Железняк.

По его словам, такая разница объясняется падением спроса на 35–40%. Правительство Украины ищет дополнительные объемы газа для прохождения отопительного сезона, при различных сценариях зимы такая потребность составляет около 3–4,9 млрд м³, говорится в сообщении депутата.

Контекст:

Проект бюджета Канады на 2022 год предусматривает выделение Украине 500 млн канадских долларов ($400 млн) военной помощи и 1 млрд канадских долларов кредитов.

В июне Кабмин поручил "Нафтогазу" накопить к началу отопительного сезона минимум 19 млрд м³ газа. В Минрегионе сообщали о планах Украины накопить к осенне-зимнему периоду 2,5 млн тонн угля.

19 июля Кабмин принял решение зафиксировать цену на газ (по 7,40 грн за 1 м³) для всех производителей тепла до конца мая 2023 года. По словам премьера, неизменная цена на газ для всех предприятий теплокоммунэнерго позволит местным властям не повышать тарифы ни на тепло, ни на горячее водоснабжение.

Теги: Верховная Рада, Украина, газ, Канада, Министерство энергетики, кредиты, Ярослав Железняк
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