Россия использует газ в качестве оружия войны – министр энергетики Франции

Министр энергетики Франции Агнес Паннье-Рунаше не исключает, что Россия может полностью прекратить поставки газа Фото: ЕРА

По ее словам, нужно быть готовыми к наихудшему сценарию, что Россия может полностью прекратить поставки газа.

В свою очередь премьер-министр Франции Элизабет Борн призвала компании разработать планы энергосбережения к следующему месяцу, предупредив, что они первыми пострадают, если Франция будет вынуждена нормировать поставки газа и электричества.