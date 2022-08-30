Россия использует газ в качестве оружия войны – министр энергетики Франции

По ее словам, нужно быть готовыми к наихудшему сценарию, что Россия может полностью прекратить поставки газа.
В свою очередь премьер-министр Франции Элизабет Борн призвала компании разработать планы энергосбережения к следующему месяцу, предупредив, что они первыми пострадают, если Франция будет вынуждена нормировать поставки газа и электричества.
Агентство Bloomberg со ссылкой на заявление Engie сообщило, что "Газпром" сократит с 31 августа поставки газа французской компании Engie SA из-за "разногласий в контрактах".
Российский газовый монополист "Газпром" решил остановить "Северный поток" с 31 августа на три дня. РБК пишет, что после объявления о временном прекращении прокачки газа в ЕС стоимость этого топлива повысилась в Европе на 7%, до $2,6 тыс. за 1 тыс. м³.