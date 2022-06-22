Инфляция в Великобритании достигла рекордного показателя за 40 лет

Как пишет The Guardian, это самый высокий показатель за последние 40 лет – с 1982 года.

В стране самыми быстрыми темпами за последние годы подорожали продукты питания, в частности хлеб, крупы и мясо, отмечает издание. Также на треть подорожали бензин и дизель, более чем на 10% выросли цены на мебель и бытовую технику.