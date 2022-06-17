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Федрезерв США резко повысил базовую ставку. Аналитики считают, что это может спровоцировать рецессию

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ФРС США впервые с 1994 года одномоментно повысила базовую ставку на 0,75%
ФРС США впервые с 1994 года одномоментно повысила базовую ставку на 0,75%
Фото: EPA

Федеральная резервная система США впервые с 1994 года резко повысила базовую ставку на 0,75% до 1,5– 1,75% годовых. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте регулятора, опубликованном 15 июня.

Как говорится в сообщении, так ФРС стремится удержать инфляцию в США, и не исключено, что базовая ставка еще будет повышаться. Федрезерв намерен вернуть инфляцию к ее целевому уровню в 2%.

После решения ФРС мировые рынки ускорили падение самыми быстрыми почти за 30 лет темпами, сообщает "Экономическая правда". Индекс S&P 500 (в него включены акции 500 крупнейших компаний США) упал на 3% – до минимума с января 2021 года, пишет издание.

Аналитики считают, что решение Федрезерва может усугубить ситуацию с инфляцией в США. Старший научный сотрудник Американского института предпринимательства Десмонд Лахман в колонке для CNN пишет, что это станет 2катастрофой для экономики", поскольку ФРС слишком сильно "нажимает на тормоза".

Аналитик CNN Дэвид Голдман отмечает, что спасать экономику может быть уже поздно. Он считает, что действия правительства слишком резки, и могут "убить пациента и начать рецессию".

Контекст:

Инфляция в США в мае 2022 года составила 8,6% к маю прошлого года – это самый быстрый рост за последние 40 лет, сообщало министерство труда Соединенных Штатов.

Причиной роста инфляции специалисты ФРС считают "российское вторжение в Украину и его последствия для мировой экономики". Кроме того рост цен связан с COVID-ограничениями в Китае, которые "усугубляют сбои в поставках". 

Теги: США, инфляция, экономика, Центробанк, Федеральная резервная система США
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