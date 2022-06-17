Федрезерв США резко повысил базовую ставку. Аналитики считают, что это может спровоцировать рецессию

Как говорится в сообщении, так ФРС стремится удержать инфляцию в США, и не исключено, что базовая ставка еще будет повышаться. Федрезерв намерен вернуть инфляцию к ее целевому уровню в 2%.

После решения ФРС мировые рынки ускорили падение самыми быстрыми почти за 30 лет темпами, сообщает "Экономическая правда". Индекс S&P 500 (в него включены акции 500 крупнейших компаний США) упал на 3% – до минимума с января 2021 года, пишет издание.

Аналитики считают, что решение Федрезерва может усугубить ситуацию с инфляцией в США. Старший научный сотрудник Американского института предпринимательства Десмонд Лахман в колонке для CNN пишет, что это станет 2катастрофой для экономики", поскольку ФРС слишком сильно "нажимает на тормоза".

Аналитик CNN Дэвид Голдман отмечает, что спасать экономику может быть уже поздно. Он считает, что действия правительства слишком резки, и могут "убить пациента и начать рецессию".