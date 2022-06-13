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Японская иена упала до 24-летнего минимума

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Иена упала до самого низкого уровня по отношению к доллару с 1998 года
Иена упала до самого низкого уровня по отношению к доллару с 1998 года
Фото: pixabay.com

Японская иена по отношению к доллару упала до самого низкого уровня с 1998 года. Об этом 13 июня пишет Reuters.

Агентство уточняет, что курс доллара к мультивалютной корзине вырос на фоне публикации данных об инфляции в США – она оказалась ниже, чем предполагалось. Из-за этого спрос на казначейские облигации Соединенных Штатов вырос.

Курс иены, входящей в мультивалютную корзину, просел сильнее остальных – до 135 иен за доллар, что является минимумом за 24 года. 

Reuters подчеркивает, что в ближайшее время курс доллара к мультивалютной корзине может укрепиться еще сильнее – после повышения базовой процентной ставки Федеральным резервом США.

Контекст:

Инфляция в США в мае 2022 года составила 8,6% к маю прошлого года – это самый быстрый рост за последние 40 лет, сообщало министерство труда Соединенных Штатов.

Главными причинами подорожания товаров и продуктов в стране стал рост цен на продовольствие и энергоносители в связи с пандемией коронавируса и войной, развязанной Россией против Украины, отмечает BBC.

Теги: США, инфляция, Япония, валюта, доллар, экономика, Reuters, иена
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