Японская иена упала до 24-летнего минимума

Иена упала до самого низкого уровня по отношению к доллару с 1998 года Фото: pixabay.com

Агентство уточняет, что курс доллара к мультивалютной корзине вырос на фоне публикации данных об инфляции в США – она оказалась ниже, чем предполагалось. Из-за этого спрос на казначейские облигации Соединенных Штатов вырос.

Курс иены, входящей в мультивалютную корзину, просел сильнее остальных – до 135 иен за доллар, что является минимумом за 24 года.

Reuters подчеркивает, что в ближайшее время курс доллара к мультивалютной корзине может укрепиться еще сильнее – после повышения базовой процентной ставки Федеральным резервом США.