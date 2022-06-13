Японская иена упала до 24-летнего минимума

Агентство уточняет, что курс доллара к мультивалютной корзине вырос на фоне публикации данных об инфляции в США – она оказалась ниже, чем предполагалось. Из-за этого спрос на казначейские облигации Соединенных Штатов вырос.
Курс иены, входящей в мультивалютную корзину, просел сильнее остальных – до 135 иен за доллар, что является минимумом за 24 года.
Reuters подчеркивает, что в ближайшее время курс доллара к мультивалютной корзине может укрепиться еще сильнее – после повышения базовой процентной ставки Федеральным резервом США.
Инфляция в США в мае 2022 года составила 8,6% к маю прошлого года – это самый быстрый рост за последние 40 лет, сообщало министерство труда Соединенных Штатов.
Главными причинами подорожания товаров и продуктов в стране стал рост цен на продовольствие и энергоносители в связи с пандемией коронавируса и войной, развязанной Россией против Украины, отмечает BBC.