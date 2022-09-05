Курс евро опустился до 20-летнего минимума

Это минимум за последние 20 лет, отметило Reuters. И, по прогнозам аналитиков, с которыми общалось агентство, стоимость евро упадет до $0,97. Стратег Goldman Sachs Майкл Кэхилл считает, что на таком уровне курс евро продержится в течение следующих шести месяцев.
Курс упал после того, как Россия прекратила поставки газа в Европу по "Северному потоку". Как отметило агентство, Европа изо всех сил пытается отказаться от поставок топлива из России и накопить резервы перед зимними месяцами, но аналитики считают, что "удар по ее экономике будет огромным". Решение Москвы не возобновлять поставки газа по газопроводу "Северный поток" увеличивает прогноз инфляции, заявил лава отдела экономических исследований G3 в ANZ Брайан Мартин в комментарии газете Financial Times.
8 сентября соберутся члены Европейского центрального банка. Ожидается, что они проведут крупное повышение ставок на 75 базисных пунктов в попытке стабилизировать евро, подчеркнуло Reuters.
Кроме того, 9 сентября соберутся министры энергетики стран Европейского союза, чтобы обсудить меры по сдерживанию стремительного роста цен на природный газ, сообщила Financial Times.
"Северный поток" – часть магистрального газопровода между Россией и Германией, проходящего по дну Балтийского моря. Является морской частью одной из веток системы газопроводов "Ямал – Европа". Газопровод состоит из двух ниток протяженностью 1224 км и общей проектной производительностью 55 млрд м³ газа в год. Он начал поставки газа двумя ветвями в октябре 2012 года.
В июне "Газпром" снизил объем прокачки газа в Европу через "Северный поток" – до 40% от проектной мощности. Компания объяснила это "несвоевременным возвратом компанией Siemens газоперекачивающих агрегатов из ремонта, выработкой межремонтного ресурса и выявленными техническими неисправностями двигателей".
25 июля "Газпром" объявил, что останавливает еще одну турбину Siemens на компрессорной станции "Портовая" и поставки газа по газопроводу "Северный поток" сокращаются до 20% от мощности трубопровода, они будут составлять не более 33 млн м³ в сутки. На этом фоне в Европе начали расти цены на газ.
2 сентября Российский "Газпром" после трехдневной остановки поставок газа в Европу по "Северному потоку", которую делали для проведения технических работ с 31 августа до 2 сентября, объявил о полном прекращении поставок по этому газопроводу. В Европейской комиссии считают, что заявление о поломке – лживый предлог для остановки газопровода.