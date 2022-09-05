Курс евро опустился до 20-летнего минимума

Это минимум за последние 20 лет, отметило Reuters. И, по прогнозам аналитиков, с которыми общалось агентство, стоимость евро упадет до $0,97. Стратег Goldman Sachs Майкл Кэхилл считает, что на таком уровне курс евро продержится в течение следующих шести месяцев.

Курс упал после того, как Россия прекратила поставки газа в Европу по "Северному потоку". Как отметило агентство, Европа изо всех сил пытается отказаться от поставок топлива из России и накопить резервы перед зимними месяцами, но аналитики считают, что "удар по ее экономике будет огромным". Решение Москвы не возобновлять поставки газа по газопроводу "Северный поток" увеличивает прогноз инфляции, заявил лава отдела экономических исследований G3 в ANZ Брайан Мартин в комментарии газете Financial Times.

8 сентября соберутся члены Европейского центрального банка. Ожидается, что они проведут крупное повышение ставок на 75 базисных пунктов в попытке стабилизировать евро, подчеркнуло Reuters.

Кроме того, 9 сентября соберутся министры энергетики стран Европейского союза, чтобы обсудить меры по сдерживанию стремительного роста цен на природный газ, сообщила Financial Times.