Заявление "Газпрома" о поломке – лживый предлог для остановки "Северного потока" – спикер Еврокомиссии

"Объявление "Газпрома" сегодня днем о том, что он снова закрывает "Северный поток – 1" под лживими предлогами, является еще одним подтверждением его ненадежности как поставщика. Это также доказательство цинизма России, которая предпочитает сжигать газ вместо выполнения контрактов", – написал он.
Gazprom’s announcement this afternoon that it is once again shutting down NorthStream1 under fallacious pretenses is another confirmation of its unreliability as a supplier.— Eric Mamer (@MamerEric) September 2, 2022
It’s also proof of Russia’s cynicism, as it prefers to flare gas instead of honoring contracts.
О том, что РФ на станции "Портовая" вблизи границы с Финляндией сжигает газ, который предназначен для поставки в Европу, стало известно в начале августа. По информации президента Украины Владимира Зеленского на 29 августа, ежедневно РФ сжигает газа на €10 млн.
Российский "Газпром" остановил поставки по "Северному потоку" сначала на три дня (с 31 августа до 2 сентября) для проведения регламентных работ, а потом, после этих работ объявил о поломке газоперекачивающего агрегата и прекращении транспортировки газа до устранения поломки. Конкретных сроков монополист не назвал.
"Северный поток" – часть магистрального газопровода между Россией и Германией, проходящего по дну Балтийского моря. Является морской частью одной из веток системы газопроводов "Ямал – Европа". Газопровод состоит из двух ниток протяженностью 1224 км и общей проектной производительностью 55 млрд кубометров газа в год. Он начал поставки газа двумя ветвями в октябре 2012 года.
В июне "Газпром" снизил объем прокачки газа в Европу через "Северный поток" – до 40% от проектной мощности. Компания объяснила это "несвоевременным возвратом компанией Siemens газоперекачивающих агрегатов из ремонта, выработкой межремонтного ресурса и выявленными техническими неисправностями двигателей".
Речь о турбине компрессорной станции "Портовая", которая была на ремонте в Канаде. По информации СМИ, турбина была отправлена в РФ, но "застряла" в Германии, так как Москва не дает согласия на дальнейшую транспортировку.
Президент России Владимир Путин 19 июля заявил, что "Газпром" якобы не получил подтверждения от Канады о передаче турбины. Без нее, сказал глава Кремля, объемы поставок российского газа по "Северному потоку" сократятся до 30 млн м³ в сутки и тут же предложил запустить для перекачки газа в Европу несертифицированный и не функционирующий "Северный поток – 2". Предложение Путина не было поддержано ЕС.
25 июля "Газпром" объявил, что останавливает еще одну турбину Siemens на компрессорной станции "Портовая" и поставки газа по газопроводу "Северный поток" сокращаются до 20% от мощности трубопровода, они будут составлять не более 33 млн м³ в сутки. На этом фоне в Европе резко выросли цены на газ.
В начале августа "Газпром" заявил, что отремонтированную турбину "невозможно" вернуть на "Северный поток" из-за санкций.
Несмотря на это, Европейский союз до начала осени заполнил газохранилища на территории стран-членов до уровня 80%, досрочно выполнив поставленные цели.