Заявление "Газпрома" о поломке – лживый предлог для остановки "Северного потока" – спикер Еврокомиссии

"Объявление "Газпрома" сегодня днем о том, что он снова закрывает "Северный поток – 1" под лживими предлогами, является еще одним подтверждением его ненадежности как поставщика. Это также доказательство цинизма России, которая предпочитает сжигать газ вместо выполнения контрактов", – написал он.

Gazprom’s announcement this afternoon that it is once again shutting down NorthStream1 under fallacious pretenses is another confirmation of its unreliability as a supplier.



It’s also proof of Russia’s cynicism, as it prefers to flare gas instead of honoring contracts. — Eric Mamer (@MamerEric) September 2, 2022

О том, что РФ на станции "Портовая" вблизи границы с Финляндией сжигает газ, который предназначен для поставки в Европу, стало известно в начале августа. По информации президента Украины Владимира Зеленского на 29 августа, ежедневно РФ сжигает газа на €10 млн.



Российский "Газпром" остановил поставки по "Северному потоку" сначала на три дня (с 31 августа до 2 сентября) для проведения регламентных работ, а потом, после этих работ объявил о поломке газоперекачивающего агрегата и прекращении транспортировки газа до устранения поломки. Конкретных сроков монополист не назвал.