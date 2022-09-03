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Заявление "Газпрома" о поломке – лживый предлог для остановки "Северного потока" – спикер Еврокомиссии

Россия предпочитает сжигать газ, а не выполнять контракты, отметил Мамер
Россия предпочитает сжигать газ, а не выполнять контракты, отметил Мамер
Фото: ЕРА

Россия остановила поставки газа в Европу по газопроводу "Северный поток" под надуманным предлогом. 2 сентября об этом в Twitter заявил спикер Еврокомиссии Эрик Мамер.

"Объявление "Газпрома" сегодня днем о том, что он снова закрывает "Северный поток – 1" под лживими предлогами, является еще одним подтверждением его ненадежности как поставщика. Это также доказательство цинизма России, которая предпочитает сжигать газ вместо выполнения контрактов", – написал он. 

О том, что РФ на станции "Портовая" вблизи границы с Финляндией сжигает газ, который предназначен для поставки в Европу, стало известно в начале августа. По информации президента Украины Владимира Зеленского на 29 августа, ежедневно РФ сжигает газа на €10 млн

Российский "Газпром" остановил поставки по "Северному потоку" сначала на три дня (с 31 августа до 2 сентября) для проведения регламентных работ, а потом, после этих работ объявил о поломке газоперекачивающего агрегата и прекращении транспортировки газа до устранения поломки. Конкретных сроков монополист не назвал. 

Контекст:

"Северный поток" – часть магистрального газопровода между Россией и Германией, проходящего по дну Балтийского моря. Является морской частью одной из веток системы газопроводов "Ямал – Европа". Газопровод состоит из двух ниток протяженностью 1224 км и общей проектной производительностью 55 млрд кубометров газа в год. Он начал поставки газа двумя ветвями в октябре 2012 года.

В июне "Газпром" снизил объем прокачки газа в Европу через "Северный поток" – до 40% от проектной мощностиКомпания объяснила это "несвоевременным возвратом компанией Siemens газоперекачивающих агрегатов из ремонта, выработкой межремонтного ресурса и выявленными техническими неисправностями двигателей".

Речь о турбине компрессорной станции "Портовая", которая была на ремонте в Канаде. По информации СМИ, турбина была отправлена в РФ, но "застряла" в Германии, так как Москва не дает согласия на дальнейшую транспортировку.

Президент России Владимир Путин 19 июля заявил, что "Газпром" якобы не получил подтверждения от Канады о передаче турбины. Без нее, сказал глава Кремля, объемы поставок российского газа по "Северному потоку" сократятся до 30 млн м³ в сутки и тут же предложил запустить для перекачки газа в Европу несертифицированный и не функционирующий "Северный поток – 2". Предложение Путина не было поддержано ЕС. 

25 июля "Газпром" объявил, что останавливает еще одну турбину Siemens на компрессорной станции "Портовая" и поставки газа по газопроводу "Северный поток" сокращаются до 20% от мощности трубопровода, они будут составлять не более 33 млн м³ в сутки. На этом фоне в Европе резко выросли цены на газ.

В начале августа "Газпром" заявил, что отремонтированную турбину "невозможно" вернуть на "Северный поток" из-за санкций. 

Несмотря на это, Европейский союз до начала осени заполнил газохранилища на территории стран-членов до уровня 80%, досрочно выполнив поставленные цели.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Газпром, Еврокомиссия, Северный поток, Евросоюз
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